Экономика

ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взноса

Экономика 01.11.2022 16:25
0
01.11.2022 16:25


ПСБ запускает военную ипотеку без первоначального взноса. Предложение распространяется и на новостройки, и на вторичный рынок жилья.
Воспользоваться предложением могут военнослужащие, включенные в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) и имеющие право на заключение договора целевого жилищного займа.
По программам «Военная ипотека. Новостройка» и «Военная ипотека. Вторичный рынок» ставка составит 8% для зарплатных клиентов ПСБ, 8,2% - для других участников НИС*.
Участник НИС может подать заявку на военную ипотеку без первоначального взноса в офисе ПСБ, для этого необходим паспорт и свидетельство участника НИС, дополнительных документов не потребуется. Решение о выдаче кредита в ПСБ принимается сразу в день обращения.
ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и первым запускает военную ипотеку с нулевым взносом. Обеспечение доступного жилья для военнослужащих-участников НИС, в том числе выполняющих боевые задачи, является одним из приоритетов банка. Новые условия военной ипотеки позволят тысячам военнослужащих и их семей решить вопрос с жильем на максимально комфортных условиях. Возможность взять ипотеку сразу после заключения контракта, не дожидаясь, когда необходимая для первоначального взноса сумма накопится на счете, и обслуживание кредита при поддержке государства являются важными преимуществами программы, поэтому мы ожидаем кратного увеличения спроса на нее, — отметил директор департамента по развитию премиального сегмента инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.
*Процентная ставка 8,0% годовых применяется для держателей зарплатных карт Банка, в иных случаях применяется процентная ставка 8,2% годовых по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», «Новостройка. Военная ипотека». Максимальная сумма кредита до 3 365 000 руб., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» до 3 355 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. Первоначальный взнос 0% - 90%. При этом, накопления, указанные в свидетельстве участника накопительно-ипотечной системы (при наличии), должны быть использованы в качестве первоначального взноса в полном объеме. Минимальная сумма кредита – не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости по договору долевого участия, договору купли-продажи или рыночной стоимости квартиры, не менее 5% от рыночной стоимости квартиры по программе рефинансирования. Срок кредитования от 12 месяцев до достижения предельного возраста пребывания на военной службе по программам на покупку недвижимости, по программе рефинансирования от 12 месяцев до 300 месяцев, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 28.10.2022 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.11.2022 16:06
Экономика 01.11.2022 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 15:28
Экономика 01.11.2022 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 14:38
Экономика 01.11.2022 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 14:32
Экономика 01.11.2022 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 13:23
Экономика 01.11.2022 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 13:06
Экономика 01.11.2022 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 11:44
Экономика 01.11.2022 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 11:26
Экономика 01.11.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.11.2022 09:24
Экономика 01.11.2022 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2022 17:15
Экономика 31.10.2022 17:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2022 15:45
Экономика 31.10.2022 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2022 13:51
Экономика 31.10.2022 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2022 13:03
Экономика 31.10.2022 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2022 11:18
Экономика 31.10.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2022 10:57
Экономика 31.10.2022 10:57
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:17
Пытался уйти от столкновения: в ДТП погиб 13-летний воспитанник Академии «Ротор» из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:31
Волгоградские Концессии сообщили о заполнении сетей на 50%Смотреть фотографии
18:31
Мокрый капремонт: пленку вместо крыши натянули в многоквартирном доме в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
В Волгограде простились с 46-летним мобилизованным Евгением МакаровскимСмотреть фотографии
16:25
ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взносаСмотреть фотографии
16:23
Тайник с оружием влиятельной в прошлом ОПГ обнаружен в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Свершилось: в Волгограде запустили первую отремонтированную ветку коллектораСмотреть фотографии
14:53
Волгоградцам, оставшимся без воды и тепла из-за аварии, пересчитают оплату за ЖКХСмотреть фотографии
14:38
«Россети Юг» отремонтировали 14 подстанций в Городищенском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:22
Волгоградцам сообщили, в какой последовательности в районы вернется водаСмотреть фотографии
13:47
Мобилизованные под Волгоградом уничтожают цели из танков и РПГСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
«Раскупают как горячие пирожки»: волгоградцы бросились снимать посуточно жилье, чтобы помытьсяСмотреть фотографии
12:39
«Дари еду»: нуждающиеся волгоградцы вновь получили вкусные подаркиСмотреть фотографии
12:28
РПН: хозяина задержанных в Волгограде экзотических животных нашли, зверей конфисковалиСмотреть фотографии
12:03
«Все стыки сварены»: названы сроки запуска трубы коллектора после аварии в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Бочаров: 10 ноября в регионе стартуют выплаты 100 тыс. рублей добровольцамСмотреть фотографии
11:16
Губернатор Бочаров объявил о завершении мобилизации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
На Украине погиб 32-летний мобилизованный волгоградец Евгений КострюковСмотреть фотографии
11:07
Андрей Бочаров собирает заседание оперштаба по режиму повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцам сообщили, где ждать водовозок 1 ноября: список адресовСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом женщина избила и обокрала пенсионерку, у которой попросила водыСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде вскрыли аферу с трудоустройством безработныхСмотреть фотографии
09:33
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать гигиену оставшимся без воды волгоградцамСмотреть фотографии
09:26
«Сколько еще ждать воды?»: в Волгограде завершают сварочные работы на месте коммунального ЧПСмотреть фотографии
09:20
Мобилизованные волгоградцы стреляют из автоматов и пулеметов КалашниковаСмотреть фотографии
21:54
Cуд в Волгограде признал незаконной запись «склонен ко лжи и обману» в военном билетеСмотреть фотографии
21:10
Волгоградский тренер возглавил клуб соперников «Ротора»Смотреть фотографии
20:54
Операция «Ликвидация»: смотрим, как меняют гигантские трубы на месте коммунального ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:15
Мать погибшего в СВО собралась в Москву ради Аллеи Славы в КамышинеСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде в пострадавших от коммунального ЧП районах запускают котельныеСмотреть фотографии
 