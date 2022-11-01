ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взноса

Экономика 01.11.2022 16:25
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01.11.2022 16:25
ПСБ запускает военную ипотеку без первоначального взноса. Предложение распространяется и на новостройки, и на вторичный рынок жилья.
Воспользоваться предложением могут военнослужащие, включенные в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) и имеющие право на заключение договора целевого жилищного займа.
По программам «Военная ипотека. Новостройка» и «Военная ипотека. Вторичный рынок» ставка составит 8% для зарплатных клиентов ПСБ, 8,2% - для других участников НИС*.
Участник НИС может подать заявку на военную ипотеку без первоначального взноса в офисе ПСБ, для этого необходим паспорт и свидетельство участника НИС, дополнительных документов не потребуется. Решение о выдаче кредита в ПСБ принимается сразу в день обращения.
— ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и первым запускает военную ипотеку с нулевым взносом. Обеспечение доступного жилья для военнослужащих-участников НИС, в том числе выполняющих боевые задачи, является одним из приоритетов банка. Новые условия военной ипотеки позволят тысячам военнослужащих и их семей решить вопрос с жильем на максимально комфортных условиях. Возможность взять ипотеку сразу после заключения контракта, не дожидаясь, когда необходимая для первоначального взноса сумма накопится на счете, и обслуживание кредита при поддержке государства являются важными преимуществами программы, поэтому мы ожидаем кратного увеличения спроса на нее, — отметил директор департамента по развитию премиального сегмента инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.
*Процентная ставка 8,0% годовых применяется для держателей зарплатных карт Банка, в иных случаях применяется процентная ставка 8,2% годовых по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», «Новостройка. Военная ипотека». Максимальная сумма кредита до 3 365 000 руб., по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» до 3 355 000 руб., но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. Первоначальный взнос 0% - 90%. При этом, накопления, указанные в свидетельстве участника накопительно-ипотечной системы (при наличии), должны быть использованы в качестве первоначального взноса в полном объеме. Минимальная сумма кредита – не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости по договору долевого участия, договору купли-продажи или рыночной стоимости квартиры, не менее 5% от рыночной стоимости квартиры по программе рефинансирования. Срок кредитования от 12 месяцев до достижения предельного возраста пребывания на военной службе по программам на покупку недвижимости, по программе рефинансирования от 12 месяцев до 300 месяцев, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 28.10.2022 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.
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