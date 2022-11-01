Экономика

«Открытие Авто»: впервые за последние несколько лет падает доля машин с автоматической коробкой передач

Экономика 01.11.2022 14:32
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01.11.2022 14:32


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали, как изменялись продажи популярных автомобилей с АКП в течение трех кварталов текущего года. За счет удачных для автобизнеса зимних месяцев в топ-10 пока сохранилась неизменной тройка лидеров и нашлось место моделям марок из Кореи, Японии и Германии. Но, как и во всех сегментах нашего авторитейла, список наиболее продаваемых «двухпедальных» версий начинают заполнять «китайцы». В то же время на рынке в целом доля машин с АКП впервые за последние несколько лет начала снижаться.    
Прежний лидер рейтинга машин с «автоматом» в нашей стране, Kia Rio, пока сохранил свою престижную позицию. За три квартала текущего года было реализовано 19,3 тысячи таких машин, что на 66% меньше, чем за тот же период в 2021-м. При этом доля «двухпедальных» версий у модели снизилась с 89 до 81%. На втором и третьем местах расположились два Hyundai: Solaris (14,8 тысячи а/м; -60%) и Creta (14,1 тысячи а/м; -68%). В части доли продаж автоматических версий по обеим моделям наблюдался небольшой рост. Но говорить здесь о какой-либо тенденции нельзя. Дилеры просто распродавали то, что могли достать на складах дистрибьюторов после мартовской остановки завода под Санкт-Петербургом.
Совсем иная ситуация по «китайцам». В этом году они впервые оказались в рейтинге самых популярных моделей с АКП. Кроссоверу Chery Tiggo 7Pro чтобы занять четвертое место даже не потребовалось какого-либо значимого роста продаж (10,5 тысячи а/м, +5%). Как и в прошлом году, модель поставляется к нам только с «автоматом». Компактный кроссовер Geely Coolray (6,5 тысячи) также везут в Россию только с АКП. Его продажи даже на 17% снизились и обеспечили девятое место. И наконец, единственный «китаец» в рейтинге, по которому более чем втрое в текущем году выросло количество сделок, это Haval Jolion (9,7 тысячи а/м). При этом Haval остается единственной из ведущих китайских марок, которая, похоже, относится к интересам клиентов в России с наибольшим уважением и тратится на сертификацию кроссоверов не только с АКП, но и с «механикой».
 На излете «карьеры» в России в наш топ-10 попал Volkswagen Polo, по которому за 9 месяцев было реализовано 8,6 тысячи автомобилей. Также в рейтинге оказались Toyota RAV4 (7,6 тысячи а/м), Kia Seltos (6,9 тысячи) и Kia Sportage (6,2 тысячи). Однако в отличие от прошлого года в нем уже не нашлось место таким массовым прежде автомобилям, как Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan или Kia K5. Санкции и ограничения по поставкам и производству привели к вымыванию их с рынка быстрее других.      
Топ-10 автомобилей с АКП. 
Динамика объема продаж 
за I-III кв. 2022 г к аналогичному периоду 2021г.
1. Kia Rio: минус  66%
2. Hyundai Solaris: минус  60%
3. Hyundai Creta: минус 68%
4. Chery Tiggo 7Pro: плюс 5%
5. Haval Jolion: +210%
6. Volkswagen Polo: минус 67%
7.Toyota RAV4: минус 71%
8. Kia Seltos: минус 43%
9. Geely Coolray : минус 17%
10. Kia Sportage: минус 67%

В целом за три квартала 2022 года в России было реализовано 293 тысячи легковых и LCV автомобилей с различными типами «автоматов». Это на 77% ниже, чем за тот же период прошлого года. Доля «автоматических» версии на нашем рынке также снизилась – с 62% до 57,9%. В ближайшие месяцы такая тенденция сохранится. У нас практически исчезают продажи премиальных автомобилей, которые раскупались в основном с АКП. А самый массовый производитель машин – АвтоВАЗ – пока смог наладить выпуск машин только с механической коробкой передач. В то же время вместе с существенным ростом продаж «китайцев» общая доля автоматических версий на рынке может вновь начать расти. Но произойдет это не раньше следующего года. 

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