Экономика

Программа льготного автокредитования банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам октября

Экономика 01.11.2022 15:28
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01.11.2022 15:28


Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по программе льготного автокредитования в октябре 2022 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Аналитики «Выберу.ру» проанализировали продукты банков-участников программы льготного автокредитования. При составлении рейтинга включались в расчёт размер процентной ставки, ежемесячных платежей, сумма, срок и полная стоимость кредита. Дополнительно рассматривались надежность и значимость банка на рынке, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, ограничения по возрасту автомобиля, преимущества для зарплатных клиентов, количество программ страхования и возможность их выбора, оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий, количество документов при оформлении кредита и условия его досрочного погашения.
Программа льготного автокредитования банка «Открытие» по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке, заняв второе место.
Банк «Открытие» с 1 августа принимает заявки на льготное автокредитование по программам Минпромторга РФ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин». Скидка для клиентов составляет до 20% от стоимости автомобиля, в регионах Дальневосточного федерального округа — 25%, на электрокар Evolute – 35%.
В соответствии с условиями госпрограммы в банке можно оформить автокредит с господдержкой на любую модель Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ, Evolute, Haval стоимостью до 2 млн рублей, по ставке от 8,2% годовых, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. С момента возобновления льготной программы автокредитования выдано уже более 3,7 тысяч автокредитов на сумму 2,6 млрд рублей.
— Госпрограмма льготного автокредитования пользуется неизменно высоким и стабильным спросом среди наших клиентов, несмотря на все макроэкономические и внешнеполитические изменения.  Значительно выросшие с начала годы цены на новые автомобиля зачастую не позволяет россиянам купить машину за собственные средства, и кредит в   данном случае является единственной возможностью осуществить крупную покупку. А с учетом скидок по госпрограмме льготного автокредитования покупка получается еще и максимально выгодной, — отметила Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

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