ВТБ фиксирует рост спроса на «длинные» депозиты

Экономика 01.11.2022 11:26
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01.11.2022 11:26
ВТБ фиксирует устойчивый спрос россиян на рублевые депозиты, доля которых в общем объеме сбережений увеличивается, а также рост интереса вкладчиков к сберегательным предложениям в целом. С начала года количество клиентов, имеющих вклады и/или накопительные счета в ВТБ, выросло на 30%. Как отмечает Роман Глазов, запуск вклада на три года позволит укрепить этот тренд.
-На фоне стабилизации экономической ситуации в третьем квартале мы фиксировали рост спроса на «длинные» депозиты, и сегодня уже более четверти новых вкладов приходится на продукты сроком от года. Поэтому мы запускаем трехлетний депозит, который позволит клиентам разместить средства по ставке значительно выше средней по рынку сразу на три года. По нашим оценкам, он может заинтересовать десятки тысяч вкладчиков. При этом средний размер депозита может составить более полумиллиона рублей, - комментирует Роман Глазов, и.о. начальника управления «Сбережения» ВТБ.
По его словам, подобное предложение может стать исключением для рынка в ближайшее время. После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% банки будут стремиться зафиксировать доходность по вкладам на текущем уровне. Специальные условия будут касаться скорее краткосрочных предложений, которые будут запускаться в качестве промоакций в период «высокого сезона».
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