Телеком 31.10.2022 14:05
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31.10.2022 14:05
Оператор ко Дню бабушек и дедушек проанализировал, как представители старшего поколения пользуются услугами связи и мобильным интернетом в этом году. Выяснилось, что самые активные пользователи цифровых услуг – люди в возрасте от 62 до 75 лет. Они лидируют и по продолжительности разговоров – дольше всего общаются с детьми и между собой, – и по количеству потребляемого интернет-трафика.
Ко Дню бабушек и дедушек аналитики bigdata Tele2 выяснили, как представители старшего поколения в возрасте от 56 до 100 лет пользуются услугами связи и мобильным интернетом. В компании проанализировали общение в трех возрастных группах: мужчины от 62 до 75 лет, женщины от 56 до 75 лет, представители обоих полов в возрасте от 76 до 90 лет и люди старше 90 лет.
Так, люди в возрасте от 62 до 75 лет лидируют по продолжительности разговоров. При этом женщины разговаривают по телефону в 2,8 раза дольше мужчин. Представители обоих полов этой возрастной категории чаще всего звонили людям в возрасте от 31 года до 45 лет – скорее всего, детям.
Примечательно, что с дочерями родители говорят по телефону дольше: на разговоры с ними женщины тратят 65% времени от общей продолжительности разговоров, мужчины – 57%. Мужчины в возрасте от 62 до 75 лет часто звонят своим женам– на них приходится 19% времени от общего количества разговоров.Они нередко беседуют с друзьями-сверстниками – такие разговоры занимают 15% времени звонков по мобильному телефону.
Второе место по продолжительности разговоров заняли клиенты в возрасте от 56 лет до 61 года. Их собеседники не поменялись – это все так же дети (31-45 лет) и сверстники. Любопытно, что женщины этой возрастной категории тратят на разговоры в 1,9 раза меньше времени, чем представительницы более зрелой аудитории – от 62 до 75 лет.
Люди старшего поколения – активные пользователи цифровых технологий. Примерно 47% абонентов Tele2 в возрасте 56 до 100 лет пользуются интернетом. Больше всего интернет-трафика потребляют люди в возрасте от 62 до 75 лет. На эту возрастную категорию приходится 81% от общего трафика, израсходованного мужчинами старшего поколения в 2022 году. У женщин этого возраста показатель составил 51% от общего объема потребления.
При этом в каждой возрастной категории женщины больше пользуются интернетом, чем мужчины. Самый большой разрыв в потреблении интернет-трафика наблюдается в возрастной группе от 57 лет до 61 года: на женщин пришлось в 8,5 раза больше гигабайтов, чем на мужчин.
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