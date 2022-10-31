Общество

Смотрим, куда подвезут воду в обезвоженные районы Волгограда: список адресов

Общество 31.10.2022 12:53
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31.10.2022 12:53


В Ворошиловский и Советский районы Волгограда с утра 31 октября снова отправились водовозки. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, водовозки будут курсировать с 07.00 до 22.00.

— С помощью пожарных автоцистерн организован подвоз воды для технических нужд населения. Подвоз питьевой воды осуществляется силами ООО «Концессии водоснабжения», — уточнили в спасательном ведомстве. — Водой обеспечивают социальные объекты и жилые массивы Советского и Ворошиловского районов. Вода доставляется горожанам адресно — заявки формируют администрации районов. Данная работа будет продолжена до стабилизации ситуации с водоснабжением населения.

В областном главке МЧС России по региону пояснили, что подвоз воды для технических нужд осуществляют 16 автоцистерн от МЧС России и 10 автоцистерн от противопожарной службы Волгоградской области.

Публикуем адреса, куда направлены автоцистерны: 

Ворошиловский район 

с 07.00 до 22.00

Баррикадная, 18

Баррикадная, 11б

Козловская, 37а

Козловская, 41а

Козловская, 47

Козловская, 11

Каннуникова, 5

Калинина, 11

Рабоче-Крестьянская, 14

Рабоче-Крестьянская, 59

Рабоче-Крестьянская, 53

Рабоче-Крестьянская, 47

Рабоче-Крестьянская, 41

Рабоче-Крестьянская, 5 

Ким, 10а

Циолковского, 8

Калинина, 9

Бобруйская, 4

Лавочкина, 10/1

Бобруйская, 1

Рабоче-Крестьянская, 63

Циолковского, 21

Огарева, 1

Циолковского, 29

Циолковского, 39

Лавочкина, 8

Лавочкина, 10

Лавочкина, 23

Рабоче-Крестьянская, 39

Рабоче-Крестьянская, 33

Циолковского, 24

Рабоче-Крестьянская, 27

Иркутская, 11

Иркутская, 4

Иркутская, 6

Циолковского, 3а

Пугачевская, 4

Пугачевская, 5Б

Грушевская, 9

Пугачевская, 16

Советский район 

с 07.00 до 22.00

Даугавская, 11

пересечение улиц Сухова и Новосибирской

Новосибирская, 66

Казахская, 1/7

Янки Купалы, 67  

Тулака, 7

Шефская 82/1

35-й Гвардейской, 4

Луговского (между домами № 3а и 5)

пересечение улиц Алексеевской и Урюпинской

50 лет ВЛКСМ, 2

Малиновского, 6

Тюленева, 17

Уточняется, что информацию о подвозе воды можно узнать по телефонам горячих линий: 

Единый телефон горячей линии 8(8442) 39-70-03

Телефон горячей линии для жителей Ворошиловского района 8(8442) 97-60-00

Телефон горячей линии для жителей Советского района 8(8442) 41-69-51, 41-49-22

Телефон единой дежурной диспетчерской службы Волгограда 8(8442) 95-95-81

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

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