Смотрим, куда подвезут воду в обезвоженные районы Волгограда: список адресов

В Ворошиловский и Советский районы Волгограда с утра 31 октября снова отправились водовозки. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, водовозки будут курсировать с 07.00 до 22.00.
— С помощью пожарных автоцистерн организован подвоз воды для технических нужд населения. Подвоз питьевой воды осуществляется силами ООО «Концессии водоснабжения», — уточнили в спасательном ведомстве. — Водой обеспечивают социальные объекты и жилые массивы Советского и Ворошиловского районов. Вода доставляется горожанам адресно — заявки формируют администрации районов. Данная работа будет продолжена до стабилизации ситуации с водоснабжением населения.
В областном главке МЧС России по региону пояснили, что подвоз воды для технических нужд осуществляют 16 автоцистерн от МЧС России и 10 автоцистерн от противопожарной службы Волгоградской области.
Публикуем адреса, куда направлены автоцистерны:
Ворошиловский район
с 07.00 до 22.00
Баррикадная, 18
Баррикадная, 11б
Козловская, 37а
Козловская, 41а
Козловская, 47
Козловская, 11
Каннуникова, 5
Калинина, 11
Рабоче-Крестьянская, 14
Рабоче-Крестьянская, 59
Рабоче-Крестьянская, 53
Рабоче-Крестьянская, 47
Рабоче-Крестьянская, 41
Рабоче-Крестьянская, 5
Ким, 10а
Циолковского, 8
Калинина, 9
Бобруйская, 4
Лавочкина, 10/1
Бобруйская, 1
Рабоче-Крестьянская, 63
Циолковского, 21
Огарева, 1
Циолковского, 29
Циолковского, 39
Лавочкина, 8
Лавочкина, 10
Лавочкина, 23
Рабоче-Крестьянская, 39
Рабоче-Крестьянская, 33
Циолковского, 24
Рабоче-Крестьянская, 27
Иркутская, 11
Иркутская, 4
Иркутская, 6
Циолковского, 3а
Пугачевская, 4
Пугачевская, 5Б
Грушевская, 9
Пугачевская, 16
Советский район
с 07.00 до 22.00
Даугавская, 11
пересечение улиц Сухова и Новосибирской
Новосибирская, 66
Казахская, 1/7
Янки Купалы, 67
Тулака, 7
Шефская 82/1
35-й Гвардейской, 4
Луговского (между домами № 3а и 5)
пересечение улиц Алексеевской и Урюпинской
50 лет ВЛКСМ, 2
Малиновского, 6
Тюленева, 17
Уточняется, что информацию о подвозе воды можно узнать по телефонам горячих линий:
Единый телефон горячей линии 8(8442) 39-70-03
Телефон горячей линии для жителей Ворошиловского района 8(8442) 97-60-00
Телефон горячей линии для жителей Советского района 8(8442) 41-69-51, 41-49-22
Телефон единой дежурной диспетчерской службы Волгограда 8(8442) 95-95-81
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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