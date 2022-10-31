В Сбере зафиксировали рост перевода сбережений в российские рубли

Экономика 31.10.2022 11:18
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31.10.2022 11:18
Клиенты Сбера активно переводят свои сбережения в иностранной валюте в российские рубли, при этом доля рублевых пассивов продолжает расти и сейчас значительно превышает 90%. Об этом накануне сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения. Речь идёт, в первую очередь, о долларах США и евро. Процесс девалютизации продолжается как в безналичной форме, так и при снятии средств с валютных вкладов и счетов с конвертацией в рубли, отмечают в банке.
В сентябре за снятием средств с валютных счетов с конвертацией в рубли обратились более 27 тыс. клиентов – это максимум с марта 2022 года и число таких обращений стабильно высоко. Востребованность такой операции в Сбере объясняется в том числе условиями, установленными на конвертацию в наличные рубли в банке. Сбер продолжает выдавать клиентам наличные рубли с валютных счетов и вкладов по курсу Банка России, хотя Банк России дал право банкам применять собственный курс при выдаче средств, поступивших на валютные счета после 9 сентября 2022 года.
На текущий момент Сбер сохранил для клиентов возможность выдачи наличных рублей с валютных счетов и вкладов в офисах банка по курсам, приравненным к официальным курсам Банка России.
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