Экономика

В Сбере зафиксировали рост перевода сбережений в российские рубли

Экономика 31.10.2022 11:18
0
31.10.2022 11:18


Клиенты Сбера активно переводят свои сбережения в иностранной валюте в российские рубли, при этом доля рублевых пассивов продолжает расти и сейчас значительно превышает 90%. Об этом накануне сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения. Речь идёт, в первую очередь, о долларах США и евро. Процесс   девалютизации продолжается как в безналичной форме, так и при снятии средств с валютных вкладов и счетов с конвертацией в рубли, отмечают в банке.
В сентябре за снятием средств с валютных счетов с конвертацией в рубли обратились более 27 тыс. клиентов – это максимум с марта 2022 года и число таких обращений стабильно высоко. Востребованность такой операции в Сбере объясняется в том числе условиями, установленными на конвертацию в наличные рубли в банке. Сбер продолжает выдавать клиентам наличные рубли с валютных счетов и вкладов по курсу Банка России, хотя Банк России дал право банкам применять собственный курс при выдаче средств, поступивших на валютные счета после 9 сентября 2022 года.
На текущий момент Сбер сохранил для клиентов возможность выдачи наличных рублей с валютных счетов и вкладов в офисах банка по курсам, приравненным к официальным курсам Банка России. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
31.10.2022 13:51
Экономика 31.10.2022 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2022 13:03
Экономика 31.10.2022 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2022 10:57
Экономика 31.10.2022 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 16:21
Экономика 28.10.2022 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 15:49
Экономика 28.10.2022 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 15:39
Экономика 28.10.2022 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 14:52
Экономика 28.10.2022 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 13:50
Экономика 28.10.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 13:37
Экономика 28.10.2022 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 11:19
Экономика 28.10.2022 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 11:03
Экономика 28.10.2022 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.10.2022 09:04
Экономика 28.10.2022 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.10.2022 18:16
Экономика 27.10.2022 18:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.10.2022 14:02
Экономика 27.10.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.10.2022 12:35
Экономика 27.10.2022 12:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:44
Воровка со стажем обчистила сейф в сетевом магазине под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде похоронили 32-летнего мобилизованного Сергея МартыненкоСмотреть фотографии
14:28
Еще одна экспертиза: защита волгоградского врача Гиниятова заявит новые ходатайства перед приговоромСмотреть фотографии
14:05
Tele2: самые активные пользователи интернета в старшем поколении – люди в возрасте от 62 до 75 летСмотреть фотографии
13:35
Еще один гидроузел ВДСК реконструируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Очевидцы рассказали подробности ДТП возле бара в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:53
Смотрим, куда подвезут воду в обезвоженные районы Волгограда: список адресовСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде пришел конец кладбищенским войнамСмотреть фотографии
12:19
Легкоатлетический манеж в Волгограде преображается после пожараСмотреть фотографии
12:10
Второе уголовное дело возбуждено в Волгограде из-за ЧП на коллектореСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Масштабные учения по гражданской обороне анонсировал губернатор БочаровСмотреть фотографии
11:20
СК возбудил уголовное дело по факту коммунального ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
Воду жителям двух районов Волгограда вернут 31 октября к вечеруСмотреть фотографии
10:39
«Ростелеком» приступил к масштабной модернизации сети связи в ПетербургеСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде менеджеру крупной торговой сети дали 4 года колонии строгого режимаСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель на Porsche Cayenne сбил троих пешеходов возле бараСмотреть фотографии
10:06
Оперштаб: в пойме заменили уже 65% одной из труб аварийного коллектораСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом остановили автобус из Астрахани с черной икройСмотреть фотографии
09:46
Волгоградцы в ноябре досрочно получат пенсииСмотреть фотографии
09:30
Цифровой «зонтик» для детей: как всегда оставаться на связиСмотреть фотографии
09:28
Первые заморозки ожидаются в Волгограде в ночь на 1 ноябряСмотреть фотографии
19:56
В школах Волгограда продлевают каникулы и вводят дистант из-за аварии на коллектореСмотреть фотографии
19:37
Глава СКР Бастрыкин ждет доклад после коммунального ЧП в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Мобилизованным волгоградцам передали теплые вещи и оберегиСмотреть фотографии
18:42
Мобилизованный 34-летний волгоградец Александр Кузьмин погиб на УкраинеСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде из-за ЧС ограничили движение машинСмотреть фотографии
16:27
Бочаров обозначил сроки запуска воды и тепла после крупнейшей аварии в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Под Волгоградом спасли провалившуюся под землю лошадьСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» оценил шансы получить 65 миллионов от Facebook*Смотреть фотографии
12:49
Жители Волжского полдня вздрагивают от звуков разрывающихся снарядовСмотреть фотографии
 