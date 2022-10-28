ВТБ: только пятая часть россиян хранит сбережения в наличных

Экономика 28.10.2022 11:19
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28.10.2022 11:19
По оценкам ВТБ, для хранения сбережений наличные использует сегодня лишь каждый пятый россиянин. Чаще всего население держит деньги на банковских картах, накопительных счетах и депозитах.
По данным банка, наиболее склонны хранить часть сбережений в наличных состоятельные клиенты – так действует каждый четвертый представитель этого сегмента.
Чаще всего население предпочитает держать деньги на банковской карте – этим инструментом пользуется 36% россиян, при этом в зависимости от клиентского сегмента доля варьируется от 28% до 44%. Чем выше уровень дохода, тем больше этот показатель.
На втором месте по популярности – накопительные счета, которые используют для сбережений 29% россиян (от 22% до 33% в зависимости от уровня доходов). Почти столько же – 28% – хранит средства на классических депозитах.
Лишь 6% держит деньги на обычном счете. На обезличенных металлических счетах, в слитках и монетах, а также в банковских ячейках накопления хранят не более 1-2% россиян. Каждый десятый предпочитает инвестиционные инструменты.
-По нашим оценкам, несмотря на рост популярности инвестиционных и альтернативных сберегательных продуктов, большая часть россиян предпочитает пользоваться классическими банковскими инструментами для накоплений. Как правило, крупные суммы размещаются на депозитах, а для повседневных нужд используются накопительные и текущие счета. Использование и хранение наличных постепенно уходит в прошлое, хотя каждый пятый россиянин все же копит и расплачивается привычными банкнотами. При этом сегодня 90% населения хранит деньги в рублях – это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте, – комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.
По оценкам ВТБ, доля наличной оплаты товаров и услуг в России по итогам 2022 года снизится на 8 п.п. – до 20%. Уже сегодня 80% покупок россияне оплачивают безналично.
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