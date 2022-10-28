Экономика

Россельхозбанк приглашает на работу клиентских менеджеров и операционистов

Экономика 28.10.2022 16:21 Новости компаний
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28.10.2022 16:21 Новости компаний


Опорный банк агропромышленного комплекса открыл конкурс на вакансии  клиентских менеджеров  и  менеджеров-операционистов по работе с физическими лицами. Действующие вакансии предлагаются кандидатам, проживающим в Волгограде и Волгоградской области.
Россельхозбанк рассматривает кандидатов на следующие должности по работе с физическими лицами: старший клиентский менеджер, старший менеджер-операционист, старший кассир.
Основные задачи для соискателей
Старший клиентский менеджер:
– продажа розничных банковских продуктов: потребительское кредитование, ипотечное кредитование, кредитные и пенсионные карты;               
– проведение переговоров и презентаций;                                                        
– работа с базами клиентов, холодные звонки; 
– сопровождение кредита от консультации до выдачи
Старший менеджер-операционист:
– работа с текущими операциями клиентов (вклады, счета. карты, кредиты, страхование и пр.);
– привлечение новых клиентов на обслуживание;
Старший кассир:
– осуществление операций с наличной валютой и чеками;
– открытие/закрытие хранилища ценностей;
– загрузка/выгрузка денежных средств в кассеты банкоматов.
Как попасть на работу в Россельхозбанк
1. Запишись на собеседование
2. Пройди отбор
3. Начни карьеру в Россельхозбанке
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону службы персонала:
Тел 8(8442) 96-23-38 (доб.1024)
8 904 770 45 44 
E-mail: gordienkoiva@volg.rshb.ru
Действующие программы развития и профессионального обучения дают возможность постоянного повышения квалификации и карьерного роста. Среди преимуществ работы в банке – стабильность, ДМС, льготные условия кредитования, бонусы и скидки от партнеров. Наша работа строится на принципах клиентоориентированности, профессионализма сотрудников и максимальной эффективности. Поэтому мы уделяем большое внимание привлечению наиболее квалифицированных специалистов. Филиальная сеть Россельхозбанка по региону насчитывает 28 офисов, которая из года в год модернизируется и расширяется. У банка много клиентов, поэтому каждый сотрудник будет обеспечен работой, его деятельность – востребованной, – отметила заместитель директора Волгоградского регионального филиала РСХБ Ольга Бритвина.



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