Россельхозбанк приглашает на работу клиентских менеджеров и операционистов

Опорный банк агропромышленного комплекса открыл конкурс на вакансии клиентских менеджеров и менеджеров-операционистов по работе с физическими лицами. Действующие вакансии предлагаются кандидатам, проживающим в Волгограде и Волгоградской области.

Россельхозбанк рассматривает кандидатов на следующие должности по работе с физическими лицами: старший клиентский менеджер, старший менеджер-операционист, старший кассир.

Основные задачи для соискателей

Старший клиентский менеджер:

– продажа розничных банковских продуктов: потребительское кредитование, ипотечное кредитование, кредитные и пенсионные карты;

– проведение переговоров и презентаций;

– работа с базами клиентов, холодные звонки;

– сопровождение кредита от консультации до выдачи

Старший менеджер-операционист:

– работа с текущими операциями клиентов (вклады, счета. карты, кредиты, страхование и пр.);

– привлечение новых клиентов на обслуживание;

Старший кассир:

– осуществление операций с наличной валютой и чеками;

– открытие/закрытие хранилища ценностей;

– загрузка/выгрузка денежных средств в кассеты банкоматов.

Как попасть на работу в Россельхозбанк

1. Запишись на собеседование

2. Пройди отбор

3. Начни карьеру в Россельхозбанке

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону службы персонала:

Тел 8(8442) 96-23-38 (доб.1024)

8 904 770 45 44

E-mail: gordienkoiva@volg.rshb.ru

– Действующие программы развития и профессионального обучения дают возможность постоянного повышения квалификации и карьерного роста. Среди преимуществ работы в банке – стабильность, ДМС, льготные условия кредитования, бонусы и скидки от партнеров. Наша работа строится на принципах клиентоориентированности, профессионализма сотрудников и максимальной эффективности. Поэтому мы уделяем большое внимание привлечению наиболее квалифицированных специалистов. Филиальная сеть Россельхозбанка по региону насчитывает 28 офисов, которая из года в год модернизируется и расширяется. У банка много клиентов, поэтому каждый сотрудник будет обеспечен работой, его деятельность – востребованной, – отметила заместитель директора Волгоградского регионального филиала РСХБ Ольга Бритвина.











