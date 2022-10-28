Сады Придонья сделали выгодное предложение





Компания «Сады Придонья» предложила представителям event-индустрии новые возможности для реализации различных проектов в их профессиональной сфере.

Порядка 40 представителей event-индустрии побывали в Садах Придонья, где им была организована экскурсия с осмотром площадок для проведения мероприятий и локаций для фотосессий. Принимающая сторона также презентовала различные форматы, возможные для реализации в Садах Придонья. Спикеры в комфортном формате диалога поговорили с гостями на разные темы и ответили на все интересующие вопросы. Большой интерес у собравшихся вызвал гостинично-ресторанный комплекс Don Appetit, в котором проходила основная часть встречи.

– Don Appetit – удивительная площадка, позволяющая подстроиться под мероприятие любого формата, – говорит Алексей Марченков. – Здесь и просторный банкетный зал вместимостью до 250 человек, и собственный конференц-зал, а также комфортные гостиничные номера. Конечно, не могу не отметить высокий уровень сервиса, понимание специфики банкетного дела, готовность к неожиданным ситуациям и полное техническое оснащение для разного типа событий. Одним словом, потенциал колоссальный.

Не обошли на встречи и вопросы меню. Какие блюда подаются, их стоимость, возможности шеф-повара. Надо отметить, что для гостей был организован фуршет, на котором они смогли попробовать различные закуски и десерты. Причем, для сладких блюд использовались напитки на растительной основе производства Садов Придонья.





По словам организаторов, получилось неформальное общение экспертов event -индустрии, людей, которые горят своим делом, хотят развиваться, идти вперед, несмотря на обстоятельства, а также хороший обмен опытом и мыслями.

– Уверена, что Сады Придонья станут настоящим центром событийных мероприятий, – отметила Екатерина Афанасенко. – Здесь есть уникальные возможности для необыкновенных фотосессий в саду, с породистыми лошадями, у красивейшего фонтана в парке семейного отдых, для проведения выездных регистраций имеются просто потрясающие локации. Кроме этого, в храме проводятся обряды венчания, крещения. В одном месте столько можно осуществить проектов, причем на очень высоком уровне.





В компании «Сады Придонья» считают, что сейчас важно активно искать возможности для реализации новых направлений и креативного потенциала на всех доступных рынках, в том числе и в индустрии гостеприимства.



