Сады Придонья сделали выгодное предложение

Экономика 28.10.2022 11:03
0
28.10.2022 11:03
Компания «Сады Придонья» предложила представителям event-индустрии новые возможности для реализации различных проектов в их профессиональной сфере.
Порядка 40 представителей event-индустрии побывали в Садах Придонья, где им была организована экскурсия с осмотром площадок для проведения мероприятий и локаций для фотосессий. Принимающая сторона также презентовала различные форматы, возможные для реализации в Садах Придонья. Спикеры в комфортном формате диалога поговорили с гостями на разные темы и ответили на все интересующие вопросы. Большой интерес у собравшихся вызвал гостинично-ресторанный комплекс Don Appetit, в котором проходила основная часть встречи.
– Don Appetit – удивительная площадка, позволяющая подстроиться под мероприятие любого формата, – говорит Алексей Марченков. – Здесь и просторный банкетный зал вместимостью до 250 человек, и собственный конференц-зал, а также комфортные гостиничные номера. Конечно, не могу не отметить высокий уровень сервиса, понимание специфики банкетного дела, готовность к неожиданным ситуациям и полное техническое оснащение для разного типа событий. Одним словом, потенциал колоссальный.
Не обошли на встречи и вопросы меню. Какие блюда подаются, их стоимость, возможности шеф-повара. Надо отметить, что для гостей был организован фуршет, на котором они смогли попробовать различные закуски и десерты. Причем, для сладких блюд использовались напитки на растительной основе производства Садов Придонья.
По словам организаторов, получилось неформальное общение экспертов event -индустрии, людей, которые горят своим делом, хотят развиваться, идти вперед, несмотря на обстоятельства, а также хороший обмен опытом и мыслями.
– Уверена, что Сады Придонья станут настоящим центром событийных мероприятий, – отметила Екатерина Афанасенко. – Здесь есть уникальные возможности для необыкновенных фотосессий в саду, с породистыми лошадями, у красивейшего фонтана в парке семейного отдых, для проведения выездных регистраций имеются просто потрясающие локации. Кроме этого, в храме проводятся обряды венчания, крещения. В одном месте столько можно осуществить проектов, причем на очень высоком уровне.
В компании «Сады Придонья» считают, что сейчас важно активно искать возможности для реализации новых направлений и креативного потенциала на всех доступных рынках, в том числе и в индустрии гостеприимства.
Банк «Открытие»: в течение года ЕЦБ сохранит ставку на уровне 2-2,5%28.10.2022 14:52
Экономика 28.10.2022 14:52
Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по вкладам28.10.2022 13:50
Экономика 28.10.2022 13:50
В «Зелёный день» Сбер порадует волгоградцев своми предложениями28.10.2022 13:37
Экономика 28.10.2022 13:37
ВТБ: только пятая часть россиян хранит сбережения в наличных28.10.2022 11:19
Экономика 28.10.2022 11:19
Банк Уралсиб снизил ставки по льготной и семейной ипотеке28.10.2022 09:04
Экономика 28.10.2022 09:04
УК «Открытие» рассказала об отличиях российских и американских ПИФов с выплатами27.10.2022 18:16
Экономика 27.10.2022 18:16
Банк «Открытие» поднялся на две позиции в топ-10 инновационных банков России по версии «Сколково»27.10.2022 14:02
Экономика 27.10.2022 14:02
В 2022 году в Поволжье Сбер сэкономил 40 тонн бумаги и высадил более 69 тысяч деревьев27.10.2022 12:35
Экономика 27.10.2022 12:35
ВТБ: юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате27.10.2022 11:49
Экономика 27.10.2022 11:49
ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»27.10.2022 10:04
Экономика 27.10.2022 10:04
Банк «Открытие» упростил открытие депозитов для крупного бизнеса26.10.2022 16:17
Экономика 26.10.2022 16:17
В Поволжье ежемесячный прирост кредитного портфеля ММБ в Сбербанке составляет более 2,1 млрд рублей26.10.2022 16:00
Экономика 26.10.2022 16:00
Бюджет Волгограда перекроили с учетом приоритетов26.10.2022 15:24
Экономика 26.10.2022 15:24
«Открытие Инвестиции» завершили формирование рабочей группы Клуба защиты инвесторов для разблокировки иностранных активов26.10.2022 15:16
Экономика 26.10.2022 15:16
Сбербанк запустил автоматическое формирование платёжных поручений в интернет-банке для предпринимателей26.10.2022 11:32
Экономика 26.10.2022 11:32