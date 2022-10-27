Экология

РУСАЛ обновил экологическую политику

Экология 27.10.2022 12:55
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27.10.2022 12:55


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил обновленную экологическую политику компании.

Документом уточнена цель экологической политики: «создать принципиально новый подход к производству, отвечающий принципам «зелёной» экономики». Для этого РУСАЛ продолжит использовать наилучшие доступные технологии и научные разработки, стремиться к гармонизации развития компании и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Одной из основ построения во всем мире «зелёной» экономики является планомерное устранение связи между экономическим ростом и воздействием на окружающую среду. Поэтому, согласно обновленной Экологической политике, создание РУСАЛом принципиально нового класса устойчивого металлургического производства будет сопровождаться рациональным потреблением первичных природных ресурсов и содействием формированию экономики замкнутого цикла; последовательным сокращением воздействия на окружающую среду; достижением углеродной нейтральности (нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов) к 2050 году; восстановлением нарушенных земель и содействием сохранению биологического разнообразия.

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин прокомментировал принятие экологической политики: «В 2022 году Совет директоров РУСАЛа принял целый ряд важных политик и стандартов, связанных с устойчивым развитием. Это и политика в области сохранения биоразнообразия, и стратегия обращения с отходами, и стратегия в области безопасности труда и промышленной безопасности. Обновленная Экологическая политика компании – одна из важнейших в этом ряду. Она определяет нашу деятельность и развитие по такому важному для всех направлению, как уменьшение воздействия на окружающую среду и повышение качества жизни в городах нашей ответственности. Кроме того, обновленная Экологическая политика РУСАЛа теперь опирается на глобальные принципы устойчивого развития и корпоративную ESG-стратегию, также утвержденную в этом году. Мы полностью осознаем свою ответственность перед обществом и сотрудниками и, несмотря на беспрецедентные внешние вызовы, цель, обозначенная в Экологической политике, будет нами достигнута».

С текстом обновленной Экологической политики РУСАЛа можно ознакомиться в специальном разделе сайта Компании Подходы и политики (rusal.ru).

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