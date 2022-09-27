Цифровой «зонтик» для детей: как всегда оставаться на связи





Родители школьников изобретают самые разные способы, чтобы с помощью мобильного интернета и гаджетов сохранять постоянный контакт с детьми и обеспечивать их безопасность. Собрали лайфхаки родителей и полезную информацию о новых технологиях, которые помогают взрослым и детям не терять друг друга «с радаров».

Контроль геолокации от бабушки, записки от мамы

— Когда я была школьницей, мама писала мне записки. Я приходила домой, и если содержание записки меня не устраивало, то вечером, когда мама возвращалась с работы, я говорила, что не разобрала ее почерк, — рассказывает Елизавета Болдырева. — Теперь с появлением мессенджеров, конечно, такое не «прокатит».

— Во времена моего детства, когда не было ни мобильных телефонов, ни умных часов, все мои маршруты контролировала бабушка, — делится воспоминаниями Ольга Карнаухова. — Когда она из окна кричала «Оля, домой!», я точно знала, что покинула пределы квадрата, отведенного для прогулок.

— А мне мама говорила, что у нее на работе есть компьютер, и в мониторе она всегда видит, где я нахожусь и что делаю, — говорит Анастасия Серова. — До определенного возраста я верила и не позволяла себе шалостей.





— Сегодня невозможно представить семью, в которой бы родители в течение дня не звонили бы или не писали бы в мессенджер ребенку: проснулся? сделал уроки? поел? дошел до школы? Как-то я слышала такой вот разговор матери с сыном, и только когда она начала его отчитывать, почему он не готовится пересдавать «хвосты», поняла, что ее ребенок уже студент. Привычка контролировать детей онлайн, видимо, остается надолго, — считает Елена Оленина.

Оставаться «на радарах»

Мобильные операторы развивают сети и внедряют новые сервисы, чтобы взрослые и не очень абоненты всегда могли оставаться на связи. Например, билайн в Волгоградской области развивает сеть, вложив в ее расширение 2 млрд рублей за последние два года. Скорость мобильного интернета билайн в регионе выросла на 40% по сравнению с летом прошлого года. Кстати, в ходе последнего тестирования сетей операторов в Волгограде эксперты агентства TelecomDaily выяснили, что обычно для комфортного использования любых онлайн сервисов пользователям достаточно скорости мобильного интернета на уровне 5-10 Мбит/с. У билайн на сети показатели намного превышают эти значения Реклама.beeline.ru

Это значит, что сделать видео звонок родителям в мессенджере — не проблема. И дети так часто пользуются этим, что иногда даже забывают, что есть обычная телефонная связь.

— Однажды они при мне 7-летний ребенок не мог связаться по видеосвязи с бабушкой, потому что у той за городом был не очень хороший интернет. Пришлось ему напомнить, что можно просто позвонить по телефону, — говорит Екатерина Потапова.

Для тех родителей, кто привык чаще звонить, нет тревожнее ситуации, если телефон ребенка вне зоны доступа.







