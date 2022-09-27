Цифровой «зонтик» для детей: как всегда оставаться на связи

Телеком 27.09.2022 09:47
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27.09.2022 09:47
Родители школьников изобретают самые разные способы, чтобы с помощью мобильного интернета и гаджетов сохранять постоянный контакт с детьми и обеспечивать их безопасность. Собрали лайфхаки родителей и полезную информацию о новых технологиях, которые помогают взрослым и детям не терять друг друга «с радаров».
Контроль геолокации от бабушки, записки от мамы
— Когда я была школьницей, мама писала мне записки. Я приходила домой, и если содержание записки меня не устраивало, то вечером, когда мама возвращалась с работы, я говорила, что не разобрала ее почерк, — рассказывает Елизавета Болдырева. — Теперь с появлением мессенджеров, конечно, такое не «прокатит».
— Во времена моего детства, когда не было ни мобильных телефонов, ни умных часов, все мои маршруты контролировала бабушка, — делится воспоминаниями Ольга Карнаухова. — Когда она из окна кричала «Оля, домой!», я точно знала, что покинула пределы квадрата, отведенного для прогулок.
— А мне мама говорила, что у нее на работе есть компьютер, и в мониторе она всегда видит, где я нахожусь и что делаю, — говорит Анастасия Серова. — До определенного возраста я верила и не позволяла себе шалостей.
— Сегодня невозможно представить семью, в которой бы родители в течение дня не звонили бы или не писали бы в мессенджер ребенку: проснулся? сделал уроки? поел? дошел до школы? Как-то я слышала такой вот разговор матери с сыном, и только когда она начала его отчитывать, почему он не готовится пересдавать «хвосты», поняла, что ее ребенок уже студент. Привычка контролировать детей онлайн, видимо, остается надолго, — считает Елена Оленина.
Оставаться «на радарах»
Мобильные операторы развивают сети и внедряют новые сервисы, чтобы взрослые и не очень абоненты всегда могли оставаться на связи. Например, билайн в Волгоградской области развивает сеть, вложив в ее расширение 2 млрд рублей за последние два года. Скорость мобильного интернета билайн в регионе выросла на 40% по сравнению с летом прошлого года.
Кстати, в ходе последнего тестирования сетей операторов в Волгограде эксперты агентства TelecomDaily выяснили, что обычно для комфортного использования любых онлайн сервисов пользователям достаточно скорости мобильного интернета на уровне 5-10 Мбит/с. У билайн на сети показатели намного превышают эти значения
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Это значит, что сделать видео звонок родителям в мессенджере — не проблема. И дети так часто пользуются этим, что иногда даже забывают, что есть обычная телефонная связь.
— Однажды они при мне 7-летний ребенок не мог связаться по видеосвязи с бабушкой, потому что у той за городом был не очень хороший интернет. Пришлось ему напомнить, что можно просто позвонить по телефону, — говорит Екатерина Потапова.
Для тех родителей, кто привык чаще звонить, нет тревожнее ситуации, если телефон ребенка вне зоны доступа.
Оставаться на связи с детьми помогают новые технологии: например, если найти в настройках телефона и бесплатно подключить технологию VoLTE (Voice over LTE – «Голос через LTE»), то можно одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью.
— Если у родителя, например, идет онлайн рабочее совещание, он сможет, не отключаясь, в это же время принять звонок от ребенка, — поясняет технический директор Волгоградского отделения билайн Павел Семенюк. — Кроме того, эта технология значительно улучшает качество голосовой связи и помогает экономить заряд аккумулятора в смартфоне.
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— Одно время, когда сын после школы без разрешения стал уходить куда-то с приятелями, мы подключали сервис оператора, который помогал по геолокации отслеживать его передвижения. В ответ наш мальчик стал «забывать» аппарат. Сейчас больше созваниваемся по телефону, это кажется надежнее, — говорит Анна Саенко.
Взрослые сервисы и детские уловки
Интересно, что помимо установки мобильных приложений оператора, которые помогают «видеть», когда ребенок вышел за пределы безопасного квадрата, взрослые придумывают и другие способы, чтобы понимать, что происходит в жизни ребенка. И здесь опять на помощь приходит мобильный интернет.
— У моей дочки то телефон разрядится, то звук она случайно отключит, на ее телефон особо не надеюсь. Поэтому сделала детскую банковскую карту, и в мобильном приложении по покупкам отслеживаю передвижения ребенка. Если вдруг пошла в парк гулять без разрешения, то спишется сумма в ларьке с мороженым. Когда дочка возвращается, вижу это по чеку из магазина рядом с домом, — делится своим лайфхаком Екатерина Потапова.
Иногда цифровая грамотность школьников оказывается выше, чем у родителей.
— Я сначала не знала, что на вацап можно отключить уведомление о прочтении сообщений. Но когда мой сын это сделал, и галочки в строке сообщений бесконечно долго не становились синими, то решила, что потеряла с ним связь. Меня охватила такая паника! — признается Алла Бондарева. — Потому приходится быть в курсе всех возможностей, в мессенджерах и не только.
— Однажды заметил по экранному времени, что сын просидел восемь часов в соцсетях! — рассказывает Алексей Макаров. С помощью функции «родительский контроль» поставил лимит — 30 минут. На следующий день возвращаюсь с работы, смотрю — пять часов. Спрашиваю, как? А он отвечает: «Так это если в приложение заходить, то лимит, а если через браузер, то – нет».
Дети всегда пытались уходить из-под родительской опеки, пусть даже сегодня она становится цифровой. Стоит прислушиваться и к советам психологов, которые предлагают соблюдать баланс между степенью контроля и личной свободой ребенка.
— В моем детстве за ужином, когда собиралась семья, мы рассказывали друг другу, как прошел день, — говорит Наталья Измайлова. — А сейчас, когда вся семья в сборе, понимаешь, что по сути рассказывать моей дочке и нечего — каждый ее шаг мне известен. И даже не соврешь, что не задали «домашку» — скрин от ее учительницы в моем телефоне, да и родительский чат никогда не спит. Зато так всем спокойнее. Безопасность — наше все.
Эмма Щукина
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