Телеком

Tele2 первой на рынке запустила революционный конструктор мультиподписок

Телеком 26.10.2022 16:43
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26.10.2022 16:43


Оператор сделал подписку Mixx еще удобнее и выгоднее. Теперь пользователи могут настроить ее под свои потребности: выбирать и оплачивать только нужные им сервисы. 
Продукт Mixx – новый для российского рынка подписок. Tele2 поддерживает интересы и образ жизни своих клиентов и делает подписку еще удобнее и выгоднее. Компания вновь подтвердила статус трендсеттера в телеком-отрасли и предложила новый формат популярного продукта. На рынке действует правило – подключая подписку, пользователь получает фиксированный набор услуг. При этом он вынужден платить за опции, которые ему не требуются. В Tele2 – другие правила: клиент при сборке подписки Mixx выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно.
Оператор позаботился и о тех клиентах, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку – они могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. Стоимость подписки в зависимости от объема составит от 200 до 350 рублей в месяц. При первом подключении клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской Mixx теперь могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.
Среди привычных выгодных сервисов – видеоконтент от Wink, музыка «ВКонтакте» и дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно. Кроме того, Tele2 добавила в подписку Mixx новые возможности: онлайн-кинотеатр Premier, антивирус Kaspersky, опции для геймеров, скидки в магазинах «Лента» и Lamoda, онлайн-фитнес, круглосуточную медицинскую помощь, курсы от ведущих образовательных платформ «Лицей», «Яндекс. Практикум», «Нетология», Lectr и других.
Полный список сервисов, которые входят в линейку подписок Mixx:
– дополнительные 50 Гб интернет-трафика каждый месяц;
– сервисы оператора: безлимит в соцсетях и мессенджерах, страховка от «сгорания» остатков минут и Гб, блокировка SMS-спама и рекламы, двойная защита от нежелательного контента;
– сервисы VK Combo: музыка «ВКонтакте» без рекламы, фильмы и телеканалы от Wink, место в Облаке Mail.ru, скидки от «ЛитРес», VK Play Cloud, Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи. Дома», «VK Капсула»;
– скидка на покупку техники Xiaomi;
– выгодный курс обмена минут на скидку на смартфоны Xiaomi;скидка 10% в магазинах «Лента» и Lamoda;
– повышенный кешбэк в программе лояльности «Больше»;
– подписка на фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Premier;
– доступ к каталогу более 200 000 электронных книг от «ЛитРес»;
– дополнительные 5% к скидке по программе «Выгодно вместе»;
– антивирус Kaspersky Internet Security на три устройства;
– скидка 7% на обучение от «Яндекс. Практикум»;
– скидка 7% на онлайн-курсы от «Нетология»;
– аудиолекции по истории, литературе, психологии и другим темам от Lectr;
– школьная программа и развивающие курсы «Лицей»;
– онлайн-тренировки для дома от FitStars;
– скидка 200 рублей на подписку на игры GamersBase Plus;
– скидка 15% на почасовые тарифы на игры от VK Play Cloud;
– участие в киберспортивных турнирах от Cyberhero;
– круглосуточная медицинская помощь онлайн от «Доктис». 
Подробнее – на сайте tele2.ru.
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