Волонтёры Сбербанка выпустили более 37 тысяч мальков в акваторию Волги и Волгоградского водохранилища









В Волгоградской области Сбер выпустил более 22 тысяч мальков белого амура, толстолобика и сазана в Волгоградское водохранилище и 15 тысяч - в Волгу. Акция прошла при поддержке комитетов природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также сельского хозяйства Волгоградской области и экологического движения «ЭКА».













Мальки были выращены на специализированном рыбоводческом предприятии и адаптированы к естественным условиям среды обитания. Выбранные породы рыб являются растительноядными и способствуют самоочищению рек. Выпуск мальков проходил под контролем специалистов.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Сбербанк осуществляет разноплановые проекты по охране окружающей среды. Для нас важно сохранить для будущих поколений природу: леса и реки в первозданном виде. Зарыбление реки Волги и Волгоградского водохранилища поможет улучшить волжскую экосистему, будет способствовать восстановлению популяции рыбы. Мы рады, что подобные экологические акции и инициативы находят отклик не только среди волонтеров банка, но и объединяют представителей власти и бизнеса».





Выпуск мальков в водоемы – это один из многочисленных экологических проектов Сбера. Напомним, ранее волонтеры банка уже помогали в высадке деревьев, уборке берегов Волги, а также провели акцию по мониторингу состояния реки.













Также напомним, что Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе раздел «Забота о природе».







