Телеком 26.10.2022 14:40
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26.10.2022 14:40
Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Если годом ранее самой популярной моделью была кнопочная, то сейчас верхние позиции рейтинга занимают смартфоны. Данными о предпочтениях пожилых волгоградцев поделились специалисты по big data МегаФона.
В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов выглядит следующим образом:
1. Xiaomi Redmi 9A;
2. Samsung Galaxy A12;
3. Huawei Honor 7A;
4. Xiaomi Redmi 9C NFC;
5. Samsung Galaxy A10.
В прошлом году в пятерке лидеров присутствовал кнопочный телефон Itel it2163. За год доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров выросла с 50 до 55%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных волгоградцев, которые на данный момент ежемесячно прокачивают около 140 терабайт. Этого хватит на просмотр 30 тысяч серий любимого сериала.
В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц 10 гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 59%. Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 22% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов области, а также Петрова Вала и Красного Яра.
— Статистика показывает, что люди старшего возраста активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного человека старшей возрастной группы выросло на 10%. Интернет делает жизнь пожилых людей комфортнее: позволяет всегда быть на связи с близкими, получать новые знания, пользоваться государственными услугами, легко оплачивать жилищно-коммунальные расходы. МегаФон развивает свою инфраструктуру, чтобы все жители региона имели стабильный доступ ко всем цифровым сервисам. С начала года мы увеличили пропускную способность сети примерно на 30% всей инфраструктуры региона. При этом больше половины объектов, на которых прошли работы, находятся за пределами городов, — комментирует директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
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