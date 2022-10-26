Телеком

Бабушка, живущая в Сети: пенсионеры Волгоградской области переходят на смартфоны

Телеком 26.10.2022 14:40
0
26.10.2022 14:40


Жители региона старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Если годом ранее самой популярной моделью была кнопочная, то сейчас верхние позиции рейтинга занимают смартфоны. Данными о предпочтениях пожилых волгоградцев поделились специалисты по big data МегаФона.  
В октябре 2022 года рейтинг наиболее востребованных гаджетов среди старшего поколения абонентов выглядит следующим образом:  
1. Xiaomi Redmi 9A;
2. Samsung Galaxy A12;
3. Huawei Honor 7A;
4. Xiaomi Redmi 9C NFC;
5. Samsung Galaxy A10.
В прошлом году в пятерке лидеров присутствовал кнопочный телефон Itel it2163. За год доля владельцев современных гаджетов среди пенсионеров выросла с 50 до 55%. Соответственно, увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных волгоградцев, которые на данный момент ежемесячно прокачивают около 140 терабайт. Этого хватит на просмотр 30 тысяч серий любимого сериала.
В среднем один абонент преклонного возраста использует в месяц 10 гигабайт. Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей 60+ составляет 59%. Кроме того, они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 22% дольше, чем ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то здесь впереди жители крупных городов области, а также Петрова Вала и Красного Яра.
Статистика показывает, что люди старшего возраста активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного человека старшей возрастной группы выросло на 10%. Интернет делает жизнь пожилых людей комфортнее: позволяет всегда быть на связи с близкими, получать новые знания, пользоваться государственными услугами, легко оплачивать жилищно-коммунальные расходы. МегаФон развивает свою инфраструктуру, чтобы все жители региона имели стабильный доступ ко всем цифровым сервисам. С начала года мы увеличили пропускную способность сети примерно на 30% всей инфраструктуры региона. При этом больше половины объектов, на которых прошли работы, находятся за пределами городов, — комментирует директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
Реклама. ПАО «МегаФон»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
26.10.2022 12:40
Телеком 26.10.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2022 14:33
Телеком 25.10.2022 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2022 09:50
Телеком 25.10.2022 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2022 14:25
Телеком 24.10.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.10.2022 12:30
Телеком 24.10.2022 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2022 13:11
Телеком 20.10.2022 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2022 10:58
Телеком 20.10.2022 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.10.2022 09:01
Телеком 20.10.2022 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.10.2022 12:10
Телеком 18.10.2022 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.10.2022 16:51
Телеком 17.10.2022 16:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.10.2022 08:59
Телеком 15.10.2022 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.10.2022 15:08
Телеком 14.10.2022 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.10.2022 11:25
Телеком 14.10.2022 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.10.2022 10:15
Телеком 14.10.2022 10:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.10.2022 15:45
Телеком 12.10.2022 15:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:00
В Волгограде для курьеров и странников ввели новые тарифы на транспортСмотреть фотографии
15:24
Бюджет Волгограда перекроили с учетом приоритетовСмотреть фотографии
14:56
Опубликовано видео задержания волгоградцев, застреливших IT-специалистаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Бабушка, живущая в Сети: пенсионеры Волгоградской области переходят на смартфоныСмотреть фотографии
13:44
Федор Щербаченко покидает пост спортивного директора клуба «Ротор»Смотреть фотографии
13:39
Уходя, выстрелили в голову: трое 18-летних волгоградцев задержаны за убийство айтишникаСмотреть фотографии
13:04
Опасный корм для собак поступил в продажу в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:40
Госуслуги помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасностиСмотреть фотографии
12:35
В городе Волжском затосковавший по школе подросток угрожал зарезать директораСмотреть фотографии
11:55
«Думаю, это справедливо»: Бочаров анонсировал выплаты по 100 тыс. рублей добровольцамСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом мобилизованные снайперы стреляют из СВДСмотреть фотографии
11:35
Бочаров: около 50% мобилизованных уже получили по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:29
«Открытие Авто»: производство лития становится привлекательной инвестиционной идеей для автоконцерновСмотреть фотографии
10:37
На видео попала массовая эвакуация школ в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
ВТЗ принял участие в Едином дне открытых дверей проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
10:14
Энергетики рассказали, с каким «урожаем» долгов уходят в зиму СНТ Волгограда и областиСмотреть фотографии
10:12
За оформление кредитов на бомжей в Волгограде осудили банду мошенниковСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом третьи сутки ищут 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
09:42
Семьям мобилизованных волгоградцев назвали телефон на случай невыплат 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
07:43
Мобилизованный свидетель, прослушка и четыре негра: в суде Волгограда в мусорной афере вскрылись интересные подробностиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
После публикации ИА «Высота 102» дым под Волгоградом исследуют РПН и облкомприродыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
Во-первых, это история: почему стоит сходить на матч сборной России по регбиСмотреть фотографии
19:47
Облздрав сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших при взрыве на заводеСмотреть фотографии
19:25
Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставкеСмотреть фотографии
19:15
МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводеСмотреть фотографии
17:23
Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
16:54
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:18
На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКРСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октябряСмотреть фотографии
15:28
Названа предварительная причина взрыва на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 