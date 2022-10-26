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Госуслуги помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности

Телеком 26.10.2022 12:40
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26.10.2022 12:40


На портале Госуслуг появился новый раздел, посвященный правилам кибербезопасности. Указанный раздел создан в рамках всероссийской программы кибергигиены, реализуемой Минцифры России совместно с СПбГУТ, «РТК-Солар» и АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». 
Цели создания раздела – привлечение внимания к вопросам кибербезопасности и формирование у граждан навыков безопасного поведения в интернете. О его актуальности свидетельствуют исследования в области кибербезопасности пользователей: в условиях ежегодного увеличения атак и мошеннических действий в отношении граждан около 57% россиян хотели бы узнать о том, как лучше защитить себя в интернете, а 73% из них отмечают, что испытывают дефицит такой информации. 
В разделе «Кибербезопасность – это просто!» пользователи Госуслуг могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные. Кроме того, Минцифры России и «РТК-Солар» разработали ряд статей с полезными советами и рекомендациями на тему того, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества. Также на портале Госуслуг появились специальные памятки по кибербезопасности, которые можно распечатать или сохранить в телефоне, чтобы они всегда были под рукой. В памятках перечислены фразы, которые выдают телефонных мошенников, типы информации, которую никогда нельзя раскрывать, и многое другое.
Советы по киберграмотности для детей и старшего поколения выделены в разделе в отдельные блоки, поскольку по статистике эти группы населения чаще других оказываются беззащитными перед мошенничеством в интернете.
На портале Госуслуг данные пользователей надежно защищены. Однако безопасность определяется не только уровнем защиты портала, но и инструментами, которые может применить сам пользователь: надежный пароль, двухфакторная аутентификация, выявление мошеннических фишинговых писем от имени портала. Соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволит предотвратить большую часть атак на пользователей и существенно снизит объем финансового ущерба как для каждого отдельного гражданина, так и государства в целом, – подчеркнул директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин. 
Для того чтобы сократить потери граждан от кибератак, в раздел по кибербезопасности на Госуслугах включены описания распространенных мошеннических схем с советами, как правильно себя вести, чтобы не потерять деньги или персональные данные. Кроме того, в раздел вошли ответы на вопросы, которые пользователи портала чаще всего задавали службе поддержки. Некоторые из этих вопросов требовали максимально быстрой реакции, например, «как узнать, что аккаунт взломали?», «как проверить, не подали ли мошенники заявление с моей учётной записи?». Поэтому теперь в этих и других подобных ситуациях пользователь сможет сразу получить всю необходимую информацию и список неотложных мер, не дожидаясь ответа техподдержки. 
Проект на Госуслугах – это не только эффективный способ донесения до граждан основных правил кибербезопасности, но и хороший пример для всех крупных организаций, работающих с финансовыми транзакциями и чувствительными данными граждан. Каждый интернет-ресурс с большой аудиторией должен иметь раздел с подробными правилами безопасного использования его сервисов. Это забота о пользователях и просто необходимая мера в современных реалиях, — отметил генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

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