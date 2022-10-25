Телеком

билайн: в городах молодежь качает меньше интернет-трафика, чем в деревнях

Телеком 25.10.2022 14:33
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25.10.2022 14:33


Молодежь из сел и поселков Волгоградской области в среднем тратит больше интернет-трафика, чем ровесники, проживающие в областном центре. Такие результаты получили эксперты билайн, проанализировав использование мобильного интернета после масштабной стройки 2021 года, 70% которой пришлось на областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек.
Эксперты сравнили количество потребляемого трафика среди поколения родившихся примерно с конца 1990-х по 2012 годы. Самым «качающим» населенным пунктом Волгоградской области стал хутор Антонов (Октябрьский район) – там молодежь в среднем скачивает за месяц 65,7 Гб, что в 2,6 раз больше, чем в Волгограде. Второе место занял поселок Катричев (Быковский район) – там скачивают 53,3 Гб, третье – хутор Большой Лычак (Фроловский район), где в среднем расходуют за месяц 47 Гб. Стоит отметить, что в некоторых селах и деревнях – например, в хуторе Торповка Камышниского района – есть абоненты, которые скачивают больше 100 Гб за месяц.  
При этом в достаточно крупных городах области разница с областным центром не так велика: в Волжском и Камышине примерно столько же, сколько и в столице области, в Урюпинске пользователи этого возраста используют на 20% меньше трафика, чем в Волгограде, а в Николаевске на 40% больше. 
В целом, молодежь в Волгограде потребляет количество трафика, эквивалентного 7,4 тысячи музыкальных треков или почти сотне серий любимого ситкома. Для сравнения, трафика, потребляемого молодежью в хуторе Антонов, хватит на 230 серий или на 19 тысяч треков. Впрочем, трафик в небольших или удаленных селах может использоваться не только для досуга и развлечений, но и для дистанционного обучения и прохождения курсов, удаленной работы или творчества.
Такое активное использование мобильного интернета в Волгоградской области объясняется масштабной стройкой, которую билайн проводил в течение нескольких лет. Так, за 2019-2021 годы билайн инвестировал в развитие местной сети 4G более 2 млрд рублей. За этот период количество базовых станций в регионе увеличилось в 2,5 раза.
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