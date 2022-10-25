Экономика

Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey пройдет в онлайн-формате

Экономика 25.10.2022 11:32
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25.10.2022 11:32


Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey-2022 пройдёт в онлайн-формате и вновь объединит ведущих исследователей, представителей науки и бизнеса, технических специалистов в области AI/ML, представителей органов власти, а также государственных и общественных организаций, занимающихся деятельностью по устойчивому развитию.

Участников ждут выступления ведущих ученых, исследователей и экспертов мирового уровня из компаний-лидеров в области применения AI/ML-технологий. Кроме того, в этом году запущен трек AI Journey Science, в рамках которого особое внимание будет уделено развитию науки и взаимодействию научного сообщества с представителями государства и бизнеса. Также на площадке мероприятия традиционно пройдет конференция AI Journey Junior, направленная на популяризацию искусственного интеллекта среди молодёжи.

Первый день конференции, 23 ноября, будет состоять из двух тематических направлений: научного (AI Journey Science) и молодёжного (AI Journey Junior). Обширная программа первого дня включит в себя презентации передовых инноваций в области AI/ML, выступления ведущих экспертов для обсуждения вопросов о роли технологий AI на благо устойчивого развития и ESG, дискуссии об этических аспектах использования искусственного интеллекта, постер-сессию, воркшопы, мастер-классы и интерактивы по AI-технологиям и ESG для молодого поколения и многое другое.

24 ноября продолжит свою работу научный трек AI Journey Science. Во второй день конференции состоятся презентации научных AI/ML-исследований, обсуждение возможностей применения научных AI/ML-разработок при участии представителей отраслевых компаний и разработчиков AI-решений, обмен лучшими практиками и кейсами использования AI в бизнесе, а также выступления, посвящённые ключевым AI-технологиям и трендам.

Кроме того, на конференции будут подведены итоги международного соревнования по ИИ — AI Journey Contest, организованного при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

- Международная конференция AI Journey стала доброй традицией для российского и мирового научного сообщества. Мы провели нашу первую конференцию в далёком 2016 году. Мы получили много позитивных откликов и поняли, что AI-комьюнити нуждается в таких площадках, ведь они драйвят десятки тысяч наших соотечественников на создание топовых AI-продуктов, конкурентоспособных на мировой арене. Я приглашаю всех, кому интересна и важна эта тема, принять участие в конференции — сделать это можно совершенно бесплатно, просто подключившись к онлайн-трансляции, - комментирует Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Следить за ходом конференции можно на сайте, отдельная регистрация не требуется.

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