Экономика

Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставке

Экономика 25.10.2022 11:46
0
25.10.2022 11:46


Компания «Сады Придонья» активно расширяет свою работу по направлению HoReCa и впервые приняла участие на юбилейной Международной выставке ПИР Экспо-2022, которая проходила в конце октября в Москве.  
Крупнейшее мероприятие сегмента HoReCa – выставка ПИР Экспо-2022, в течение четверти века уверенно держит статус масштабного проекта в сфере индустрии гостеприимства. В этом году ПИР объединил три основных направления на тематических площадках: «ПИР-Ресторан», «ПИР-Отель», «ПИР- Кофе». В течение четырех дней в трех залах более пятисот лучших производителей и поставщиков для ресторанов, отелей и кофеен знакомили гостей с новинками в сфере HoReCa, а лидеры индустрии делились своим экспертным мнением и успешными кейсами. 
Компания «Сады Придонья» впервые приняла участие в данной выставке и была представлена в зале ПИР-Кофе. По словам руководителя управления продуктового маркетинга Елены Шмаковой,  на своем стенде компания проводила дегустации, презентовала новые продукты из профессиональной линейки растительных напитков Nemoloko Barista. Кроме этого, для всех ценителей и любителей кофе, профессиональный бариста готовил вкусные напитки, используя Nemoloko Barista.
Рецептура наших продуктов специально разработана для создания качественной пенки, — говорит Елена Шмакова. —  В линейку входят самые популярные на сегодняшний день вкусы: овсяный, миндальный, кокосовый, соевый и соевый с бананом. Надеемся, что гости выставки смогли оценить текстуру пенки, ее глянец, стабильность и вкус напитка в сочетании с кофе.  
Одним из посетителей стенда Садов Придонья стал победитель кофейного чемпионата Ваха Кадимагамов, который признался, что для приготовления своих авторских напитков использует продукцию компании. Для собравшихся на стенде Ваха приготовил кофе с Nemoloko. 
По мнению организаторов выставки, ПИР Экспо идет в ногу со временем и держит руку на пульсе, предлагая самые современные концепции ресторанного и гостиничного бизнеса, а также новые стандарты взаимодействия с гостями, объединяя вокруг себя ключевых игроков отрасли. В этом году на площадках выставки прошли свыше 250 мероприятий, на которых выступили 600 признанных экспертов индустрии. Около 40 тысяч человек побывало на ПИРу. 
Для компании «Сады Придонья» выставка стала  отличной площадкой для знакомства с новыми партнерами и получения обратной связи, которая помогает выстраивать правильную работу и дальнейшие шаги.
Реклама. https://pridonie.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.10.2022 12:31
Экономика 25.10.2022 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2022 11:32
Экономика 25.10.2022 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.10.2022 11:29
Экономика 25.10.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2022 19:18
Экономика 24.10.2022 19:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 16:41
Экономика 24.10.2022 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 14:50
Экономика 24.10.2022 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 13:13
Экономика 24.10.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 13:02
Экономика 24.10.2022 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 12:19
Экономика 24.10.2022 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 12:14
Экономика 24.10.2022 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 11:47
Экономика 24.10.2022 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 09:52
Экономика 24.10.2022 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2022 09:46
Экономика 24.10.2022 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.10.2022 20:12
Экономика 21.10.2022 20:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.10.2022 15:18
Экономика 21.10.2022 15:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:12
В центре Волгограда тушили ресторан «Шафран»Смотреть фотографии
13:10
Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Открытие Авто»: в сентябре россияне чаще оформляли кредиты на новые LADA GRANTA и подержанные KIA RIOСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде решат судьбу главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
12:23
ФСБ задержала более 100 человек на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставкеСмотреть фотографии
11:39
«Мы его теряем?»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp*Смотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взлетели цены на свежие огурцы и помидорыСмотреть фотографии
11:21
Директор московской фирмы получил срок за стрельбу в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Банк «Открытие»: клиенты в два раза увеличили онлайн-расходы на туристические путевкиСмотреть фотографии
11:00
СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подростокСмотреть фотографии
10:22
Стройку трассы под Волгоградом скорректируют из-за проблем с импортным оборудованиемСмотреть фотографии
09:50
«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»Смотреть фотографии
09:48
Волгоградцам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, но с переездомСмотреть фотографии
09:28
«Навязали автобус и отравляют выхлопными газами»: активисты пригласили Вячеслава Володина в ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Еще один эшелон мобилизованных отправили из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:18
ВТЗ подтвердил соблюдение стандартов качества в ходе внутреннего аудитаСмотреть фотографии
21:43
В комитете ЖКХ Волгоградской области назвали количество отапливаемых домовСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде ищут подрядчика на продолжение реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:49
К охотугодьям Городищеснкого района возникли вопросы у контролеровСмотреть фотографии
19:47
«Ну как, клюет?»: житель Волгоградской области устроил рыбалку в луже райцентраСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
Банк «Открытие»: на этот раз регулятор не станет менять ключевую ставкуСмотреть фотографии
19:16
Определилась заявка сборной России по регби на матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:50
Под Волгоградом осудят предпринимателя за гибель 13-летнего подростка на недостроеСмотреть фотографии
18:44
Неизлечимый вирус поразил коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:05
«Чем мы так провинились?»: чиновники бросили отрезанных бездорожьем хуторян в Волгоградской области на самовыживаниеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Отряд казаков-добровольцев из Волгоградской области отправился в зону СВОСмотреть фотографии
17:31
Регионы доложат Путину о выплатах мобилизованным и их семьямСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде осудят врача за продажу прививочных сертификатовСмотреть фотографии
16:32
Федеральный канал снял travel-видео в волгоградском политехеСмотреть фотографии
 