Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставке





Компания «Сады Придонья» активно расширяет свою работу по направлению HoReCa и впервые приняла участие на юбилейной Международной выставке ПИР Экспо-2022, которая проходила в конце октября в Москве.

Крупнейшее мероприятие сегмента HoReCa – выставка ПИР Экспо-2022, в течение четверти века уверенно держит статус масштабного проекта в сфере индустрии гостеприимства. В этом году ПИР объединил три основных направления на тематических площадках: «ПИР-Ресторан», «ПИР-Отель», «ПИР- Кофе». В течение четырех дней в трех залах более пятисот лучших производителей и поставщиков для ресторанов, отелей и кофеен знакомили гостей с новинками в сфере HoReCa, а лидеры индустрии делились своим экспертным мнением и успешными кейсами.

Компания «Сады Придонья» впервые приняла участие в данной выставке и была представлена в зале ПИР-Кофе. По словам руководителя управления продуктового маркетинга Елены Шмаковой, на своем стенде компания проводила дегустации, презентовала новые продукты из профессиональной линейки растительных напитков Nemoloko Barista. Кроме этого, для всех ценителей и любителей кофе, профессиональный бариста готовил вкусные напитки, используя Nemoloko Barista.

— Рецептура наших продуктов специально разработана для создания качественной пенки, — говорит Елена Шмакова. — В линейку входят самые популярные на сегодняшний день вкусы: овсяный, миндальный, кокосовый, соевый и соевый с бананом. Надеемся, что гости выставки смогли оценить текстуру пенки, ее глянец, стабильность и вкус напитка в сочетании с кофе.

Одним из посетителей стенда Садов Придонья стал победитель кофейного чемпионата Ваха Кадимагамов, который признался, что для приготовления своих авторских напитков использует продукцию компании. Для собравшихся на стенде Ваха приготовил кофе с Nemoloko.

По мнению организаторов выставки, ПИР Экспо идет в ногу со временем и держит руку на пульсе, предлагая самые современные концепции ресторанного и гостиничного бизнеса, а также новые стандарты взаимодействия с гостями, объединяя вокруг себя ключевых игроков отрасли. В этом году на площадках выставки прошли свыше 250 мероприятий, на которых выступили 600 признанных экспертов индустрии. Около 40 тысяч человек побывало на ПИРу.

Для компании «Сады Придонья» выставка стала отличной площадкой для знакомства с новыми партнерами и получения обратной связи, которая помогает выстраивать правильную работу и дальнейшие шаги.