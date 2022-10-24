Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам24.10.2022 14:50
В Волгоградской области «Россети Юг» обеспечили электроэнергией две зерносушилки и механизированный ток24.10.2022 13:13
Сбербанк поддержал волгоградских аграриев на 5 млрд рублей24.10.2022 13:02
ВТБ: россияне оплачивают безналично 80% покупок24.10.2022 12:19
«Открытие Авто»: каждый пятый заемщик берёт автокредит в возрасте до 30 лет24.10.2022 11:47
«ЕвроХим-ВолгаКалий» внедряет принципы современного менеджмента24.10.2022 09:52
Очередной тренинг руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» посвятили внедрению принципов бережливого производства и повышению операционной эффективности. Участники разобрали теорию производственных потерь, минимизация которых позволяет значительно увеличить результативность производственного процесса; модель «узких мест», описывающую...
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,6 раза24.10.2022 09:46
В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров21.10.2022 20:12
В Волгоградской области снова перекраивают бюджет: кому добавят, а у кого отнимут?21.10.2022 15:18
Банк «Открытие» на треть увеличил выдачу экспресс-кредитов для предпринимателей21.10.2022 14:00
Клиенты ВТБ увеличили спрос на российские автомобили в 4,5 раза21.10.2022 13:03
Банк «Открытие»: ограничения против российского алюминия слабо повлияют на его котировки21.10.2022 12:25
ВТБ: каждый четвертый вклад россияне размещают на год и более21.10.2022 11:10
Сбер вошёл в лидеры нового ESG-индекса21.10.2022 09:48
Гремячинский ГОК повышает стандарты безопасности21.10.2022 09:46
«ЕвроХим-ВолгаКалий» наращивает усилия по развитию производственного процесса Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области. Одновременно с ростом производства предприятие повышает стандарты главной составляющей технологического процесса – безопасности производства и...