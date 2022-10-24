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МегаФон построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона

Телеком 24.10.2022 14:25
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24.10.2022 14:25


МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек. 
Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Наличие мобильной связи на Эльбрусе – вопрос безопасности и здоровья туристов.Благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации. 
Новая базовая станция — самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.
Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию.  Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления— это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры. 
Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике “Сарыкум”, которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций,— комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона. 
В 2022 году Эльбрус чаще посещали жители Москвы и области —около 35% от туристического потока. Направление пользуется популярностью у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14%) ииз Ставропольского края (4,7%).
В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 15% волгоградцев больше, чем в прошлом. Мобильный трафик туристов из нашего региона вырос на 15%, а общий объем переданных фото и видео составляет почти 1ТБ. Этого достаточно, чтобы поделиться почти 200 тысячами снимков с красотами Эльбруса.
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