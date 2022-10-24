



Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» присоединили к своим сетям энергооборудование двух сельскохозяйственных предприятий в Серафимовичском районе Волгоградской области.

Традиционно основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. Малые предприятия этой сферы активно развиваются и механизируют свои площадки по хранению и обработке выращиваемой продукции. Так, по заявке АО «Имени Калинина» к сетям компании подключены зерносушилка и механизированный ток, по заявке ООО «Имени Куйбышева» – зерносушилка. Оба предприятия специализируются на выращивании озимой пшеницы, а также подсолнечника и яровой пшеницы. Новое оборудование обеспечит подготовку качественного зерна для хранения и дальнейшей его обработки.

Для присоединения этих объектов энергетики построили две трансформаторные подстанции и около 100 м воздушных линий электропередачи, установили интеллектуальные приборы учета. Общая мощность присоединенного оборудования составила около 320 кВт. Все мероприятия по заявкам потребителей были выполнены раньше срока, за что в адрес энергетиков поступили слова благодарности от руководителей хозяйств.

Фото: ПАО «Россети Юг»



