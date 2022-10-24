Экономика

В Волгоградской области «Россети Юг» обеспечили электроэнергией две зерносушилки и механизированный ток

Экономика 24.10.2022 13:13
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24.10.2022 13:13


Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» присоединили к своим сетям энергооборудование двух сельскохозяйственных предприятий в Серафимовичском районе Волгоградской области. 
Традиционно основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. Малые предприятия этой сферы активно развиваются и механизируют свои площадки по хранению и обработке выращиваемой продукции. Так, по заявке АО «Имени Калинина» к сетям компании подключены зерносушилка и механизированный ток, по заявке ООО «Имени Куйбышева» – зерносушилка. Оба предприятия специализируются на выращивании озимой пшеницы, а также подсолнечника и яровой пшеницы. Новое оборудование обеспечит подготовку качественного зерна для хранения и дальнейшей его обработки.
Для присоединения этих объектов энергетики построили две трансформаторные подстанции и около 100 м воздушных линий электропередачи, установили интеллектуальные приборы учета. Общая мощность присоединенного оборудования составила около 320 кВт. Все мероприятия по заявкам потребителей были выполнены раньше срока, за что в адрес энергетиков поступили слова благодарности от руководителей хозяйств.
Фото: ПАО «Россети Юг» 

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