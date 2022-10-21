Общество

Повара из Волгограда получили слова благодарности в свой профессиональный праздник

Общество 21.10.2022 13:06
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21.10.2022 13:06


В Международный день повара руководство и сотрудники оператора социального питания - компании “Виво Маркет” поздравили поваров компании с этим праздником. 46 работников пищеблоков получили грамоты «За профессионализм и высокие достижения в работе». Всего в компании трудятся порядка 800 поваров, шеф-поваров и технологов. Ежедневно они обеспечивают качественным и безопасным социальным питанием свыше 67 тысяч человек.

– Несмотря на то, что с Международным днем повара можно смело поздравлять любого, кто проводит на кухне хотя бы несколько минут в день, есть категория людей, для которых кулинария стала не просто профессией, но делом всей жизни. Именно такие специалисты трудятся в нашей компании, – сказал исполнительный директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев. – Примите самые добрые и самые искренние поздравления. Пусть здоровье будет крепким, каждый день светлым, а вдохновение безграничным.



Виновников торжества поздравили не только коллеги. Теплые улыбки и слова благодарности поварам подарили главные клиенты - дети и педагоги тех учреждений, где они готовят каждый день.

– Вы не представляете, как это приятно, слышать слова благодарности от детей. Особенно радуют малыши — школьники начальных классов. Они всегда подходят, обнимают. Даже на улице при встрече очень радуются и всегда здороваются, – поделилась эмоциями Елена Смольякова, повар школы № 51 Тракторозаводского района.

– У меня трое своих детей, а еще все дети в школе-интернате тоже мои дети. Они называют меня «тетя Марина».  Для меня они все стали родными, всех знаю по именам и стараюсь баловать. Я люблю свою профессию, люблю благодарность в глазах детей, и это не передать словами. Надо просто видеть их, когда они кричат: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам», - рассказала шеф-повар школы-интерната №8 Марина Хрусталева.

В компании работают не только опытные повара, но начинающие профессионалы. Так Анастасии Сериковой, повару 4 разряда из МОУ №51 Тракторозаводского района 21 год. Она учится на технолога общественного питания в Волгоградском технологическом колледже и решила начать свою профессиональную деятельность с самых азов, потому что общепит – это семейная профессия. 

– Мои старшие коллеги помогают мне узнавать все тонкости работы в социальном питании, направляют и помогают расти, и это важно для меня. В будущем я хотела бы работать по специальности, на которую учусь. У нас на комбинате есть технологи, и я хочу работать в этой должности после окончания колледжа. А еще у меня есть мечта – открыть свой ресторан, - говорит Анастасия.

В компании «Виво Маркет» существуют специальные обучающие программы, а также программа наставничества, благодаря которой молодые специалисты могут расти и реализовывать свои карьерные притязания, а компания получает профессионалов уже погруженных во все тонкости работы.

Готовить для детей с заботой и любовью - основная задача поваров компании, но они еще и творческие люди. Поэтому в преддверии Международного дня повара они организовали масштабный флешмоб, в котором приняли участие 12 команд из школ и детских садов.

Повара решили разрушить распространенное мнение, что им из-за большого объема работы не до шуток и веселья, и продемонстрировали всю красоту своей профессии. Они сняли вирусные видео на песню Айовы “Улыбайся”, “Огней так много золотых” из кф “Дело было в Пенькове”, русскую народную песню “Ой цветет калина в поле у ручья” - на популярную музыку некоторые команды придумали собственные тексты. 

– Участие в таких событиях помогает забыть об усталости и повседневных заботах. Ну а блюда, приготовленные с хорошим настроением, вдвойне вкуснее. Мы создаем свое настроение и дарим его нашим клиентам, – поделилась Ирина Гресь, повар ЦРР №10.

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