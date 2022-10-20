Банк «Открытие» продлил скидку 0,2% годовых на льготную ипотеку

Экономика 20.10.2022 14:04
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20.10.2022 14:04
Клиенты банка «Открытие» при выходе на сделку за 30 дней могут получить дополнительную скидку 0,2% годовых к действующим ставкам по льготным ипотечным программам. Предложение доступно при подаче заявки до 31 октября 2022 года включительно.
«Недетский бизнес» Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при подписании договора в течение 30 календарных дней с момента получения одобрения.
Таким образом минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит 5,3% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — 6,3%*.
По программе «Семейная ипотека» семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.
Программа «Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России.
Размер первоначального взноса по льготным программам начинается от 15%. Максимальный срок кредита — 30 лет.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.
* при первоначальном взносе от 30%
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