Жители Волгоградской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

Экономика 20.10.2022 13:44
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20.10.2022 13:44
В Волгоградской области растет объем вкладов в Сбербанке. Жители региона с января по сентябрь 2022 года открыли вклады на общую сумму, превышающую 12,6 млрд рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом 47% вкладов жители Волгоградской области открывают через дистанционные каналы, в том числе через приложение и web-версию Сбербанк Онлайн. Этот показатель значительно вырос. Для сравнения, в 2021 году лишь 32% вкладов открывались онлайн.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
"Мы отмечаем заметный интерес со стороны наших клиентов к вкладам. Этот банковский продукт традиционно является востребованным у тех, кто хочет сохранить и приумножить собственные средства. Сбербанк предоставляет оптимальную линейку вкладов, ставки по которым варьируются не только в зависимости от срока и суммы вложения, но и от канала открытия. Выбрать наиболее подходящий вариант клиенту можно как при посещении офиса, так и в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн".
В регионах Поволжья с января по сентябрь 2022 года в Сбербанке открыли вклады на общую сумму, превышающую 86 млрд рублей.
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