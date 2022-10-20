Суд признал незаконной смену УК на юге Волгограда





Красноармейский районный суд Волгограда признал незаконной смену управляющей компании в девятиэтажном доме №6а по улице 2-я Динамовская. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, протокол общего собрания собственников этого многоквартирного дома, на основании которого и произошла смена УК, признан недействительным.

Иск в суд подавал старший по дому от лица собственников, которые возмутились тем, что новая неизвестная компания ООО «Бумеранг» для перевода под свое управление их девятиэтажки, использует поддельные подписи владельцев квартир,

Большинство жильцов устраивала их управляющая компания ООО «Волга Дом», поэтому решение о смене УК, принятое якобы большинством голосов на собрании собственников, для многих стало громом среди ясного неба. Никаких извещений о его проведении люди не получали. Как выяснилось, инициатором смены УК стал жилец одной из квартир Александр Носиков, который и выступил ответчиком по данному делу.

— Суд признал предоставленный ООО «Бумеранг» в жилищную инспекцию протокол общего собрания собственников, инициатором которого выступил господин Носиков, недействительным. По факту подделки протокола и фальсификации подписей жителей возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ. Проводится расследование, — в свою очередь сообщил информагентству директор ООО «Волга Дом» Вадим Клычев.

ООО «Волга Дом» обслуживает многоквартирный дом №6а по улице 2-я Динамовская с 2016 года. В июле текущего года, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в УК поступило уведомление о расторжении договора управления многоквартирным домом на основании решения большинства собственников. Позже выяснилось, что этот документ вызывает сомнения в подлинности, так как в нем оказались подписи людей, которых на момент проведения собрания не было в Волгограде, а сами они заявляют, что ничего не подписывали. Как это произошло и предстоит выяснить в ходе расследования уголовного дела.

Директор ООО «Волга Дом» ранее заявлял информагентству, что еще летом стали поступать угрозы расправы, если он не откажется от борьбы за девятиэтажку на улице 2-я Динамовская. Через какое-то время странным образом загорелся принадлежащий ему автомобиль Toyota RAV4. Тогда директор ООО «Волга Дом» обратился в полицию.

На прошлой неделе еще одно заявление в правоохранительные органы было подано по факту порчи имущества в подъездах доме №6а по улице 2-я Динамовская. Акту вандализма, как сообщил Вадим Клычев, подверглись почтовые ящики. Чьи-то крепкие руки пытались их открыть, чтобы вытащить объявления по решению суда о признании незаконной смену управляющей компании в указанной девятиэтажке. Вместо этих объявлений были вброшены пасквили в отношении ООО «Волга Дом» и ее директора.

В этой УК считают, что к этому причастны люди, которые имеют прямое отношение к появлению фейкового протокола собрания собственников.