Банк «Открытие» в третьем квартале увеличил выдачу ипотеки в Волгоградской области более чем в 4 раза
Экономика 20.10.2022 09:35
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20.10.2022 09:35
В третьем квартале 2022 банк «Открытие» в Волгоградской области выдал в 5 раз больше ипотечных кредитов по сумме и в 4,2 раза по количеству, чем во втором квартале.
Только в сентябре банк нарастил объемы выдачи ипотеки более чем на 25% по сравнению с августом. Количество выданных кредитов выросло почти на 17%. Средний чек ипотеки по итогам сентября почти 3 млн рублей, он вырос почти на 10%.
Клиенты «Открытия» в основном приобретали квартиры в новостройках, оформив ипотеку с господдержкой.
— Клиенты «Открытия» в основном приобретали квартиры в новостройках, оформив ипотеку с господдержкой. Главными факторами резкого роста темпов выдачи ипотеки в третьем квартале стали реализация отложенного спроса второго квартала, дальнейшее снижение рыночных ставок и стабилизация спроса на жилье. В тоже время, даже весной, когда ключевая ставка поднялась до 20%, выдача кредитов все равно осуществлялась. Впоследствии мы предложили тем, кто попал под такие условия, рефинансировать свои займы по сниженной ставке. Лояльность к клиентам — один из главных принципов в нашей работе, — говорит бизнес-лидер банка «Открытие» в Волгоградской области Сергей Крупчатников.
С условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка «Открытие».
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