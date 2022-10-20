билайн ускорил мобильный интернет в Волгоградской области





билайн завершил очередной этап модернизации сети в Волгоградской области.

Оператор провел перераспределение частот (рефарминг), настроив оборудование таким образом, чтобы задействовать для пропуска интернет-трафика дополнительный диапазон частот (2100 МГц). В результате на 40% выросла скорость мобильного интернета (по сравнению с летом прошлого года).

— В этом году мы отмечаем 20-летие бизнеса билайн в Волгоградской области. Наши технические специалисты подготовили для клиентов подарок, существенно ускорив интернет для жителей региона, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков. – С начала года отмечается рост интернет-активности наших абонентов: в среднем один клиент в регионе стал «качать» на 20% больше. Мы продолжим развивать сеть, чтобы связь была еще лучше, а абоненты могли загружать любой контент еще быстрее.

Ранее билайн сообщал об инвестициях в развитие сети в Волгоградской области в размере 2 млрд. рублей за последние два года. В результате сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась в 2,5 раза