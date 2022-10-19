ВТБ выдал 375 млрд рублей по льготным ипотечным программам

Экономика 19.10.2022 12:31
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19.10.2022 12:31
ВТБ с начала года оформил по программам с государственным субсидированием 74 тысячи жилищных кредитов почти на 375 млрд рублей. Наибольшим спросом пользуется основная программа господдержки, по которой ВТБ выдает каждый второй льготный кредит.
Основной объем продаж жилищных кредитов по ипотеке с господдержкой, действующей с 2020 года, традиционно приходится на Москву и область, где заемщики получили с начала года почти 80 млрд рублей. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область, здесь на покупку недвижимости с господдержкой выдано свыше 20 млрд рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также вошли Краснодарский край (14 млрд рублей), Республика Татарстан (7,6 млрд) и Ростовская область (5 млрд).
Серьезным спросом среди заемщиков ВТБ также пользуется «семейная ипотека». В нынешнем году сделки по ней оформили более 32 тысяч клиентов на общую сумму свыше 174 млрд рублей. Здесь наибольший объем сделок также приходится на Московский регион (68 млрд), Санкт-Петербург с областью (25 млрд) и Краснодарский край (15 млрд). За ними следует Республика Татарстан, (9 млрд) и Новосибирская область (3,9 млрд).
В рамках собственной программы ВТБ для многодетных заемщиков, по которой предоставляется дисконт к государственной "семейной ипотеке", объем выдач превысил 3,5 млрд рублей. С момента запуска программы в начале июля ВТБ провел по ней сделки уже в 65 регионах.
-В текущих условиях льготная ипотека снова выходит на первый план у потенциальных заемщиков. Ставки по ней не превышают 5-7%, клиентам доступны предложения с первым взносом от 15%, а также специальные условия от застройщиков. По нашим расчетам, в ближайшие месяцы доля льготных сделок точно превысит 50% в продажах, и к концу года мы преодолеем отметку в 400 млрд рублей выданных кредитов, - комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Банк принимает активное участие в выдаче кредитов с госсубсидированием. По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить в банке средства под 6,7% с учетом дисконта за использование цифровых сервисов. Кредит в рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО), IT-ипотеки – от 4,7%, Дальневосточной – от 1,7%. Многодетные клиенты могут получить в банке ипотеку на специальных условиях – всего под 3% (под 0,1% - в ДФО).
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