Экология

Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»

Экология 18.10.2022 12:55
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18.10.2022 12:55


Сбер победил сразу в двух номинациях акции «Зелёный и здоровый офис», которая проводится при информационной поддержке Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации. В акции принимали участие российские и международные компании, реализующие экологические проекты и практики.

В номинации «Выбор аудитории» за экологические и социальные проекты Сбера проголосовали тысячи человек — больше, чем за какую-либо другую компанию (любой желающий мог оценить презентацию проекта компании по шкале от 1 до 5). А в номинации «Лучший экологический корпоративный проект» эксперты признали лучшим проект «Безбумажный офис». Победителями в специальных номинациях стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по рейтинговому принципу, которые должны были заполнить анкету из более чем 100 вопросов, приложить годовой отчёт об устойчивом развитии и презентацию проекта. Стоит отметить, что в этой категории (компании от 500 сотрудников и выше), кроме Сбера, в защите своих проектов также участвовали крупнейшие компании России.

- Как активные участники экологического движения, мы отказываемся от бумаги, сдаём отходы в переработку, высаживаем деревья, которые будут поглощать углекислый газ, развиваем экологическую грамотность, а также помогаем клиентам и партнёрам Сбера по всей стране выйти на траекторию устойчивого развития. И мы всегда рады поделиться с коллегами нашими зелёными знаниями и опытом, - комментирует Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Среди основных достижений Сбера, которые заслужили оценку аудитории:

• безбумажный офис и безбумажный банк. Перейдя в цифру и на электронный документооборот, Сбер тратит на 56% меньше бумаги, чем в 2018 году; экономит 9,7 тыс. тонн бумаги (2 млрд листов А4), ежегодно спасая от вырубки 165 тыс. деревьев. В Сбере проект реализовывали все бизнес- и функциональные блоки банка при кураторстве Департамента управления делами и Управления развития технологических инициатив;

• многофункциональный комплекс СберСити, который ранее получил международный сертификат в области зелёного строительства и эксплуатации зданий BREEAM — одного из ведущих рейтингов оценки зелёных зданий в мире; при строительстве офиса применялись технологии зелёного строительства, использовались экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии — в частности, микроклимат в офисе определяется датчиками температуры, а температура приточного воздуха регулируется автоматически, в зависимости от температуры снаружи; в помещениях стоят датчики углекислого газа и влажности воздуха, а также датчики освещённости; в офисе создана одна из самых современных систем мониторинга энергопотребления и водопотребления, создана безбарьерная среда. Лидер данного проекта в банке - Департамент строительства;

• обучающие программы для сотрудников и инновационные проекты в образовании и здравоохранении, проекты в области энергоэффективности, мониторинга здоровья сотрудников и раздельного сбора отходов, которые запустил и реализует Департамент недвижимости и эксплуатации;

• высадка деревьев по всей стране проходит по инициативе Департамента управления делами и «Сети продаж» банка.

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