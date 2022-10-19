Осень – пора уютных Обедов: «Алфавит вкуса» приглашает волгоградцев оценить сезонное меню

Общество 19.10.2022 09:33
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19.10.2022 09:33
В самом центре Волгограда – на улице Советской – расположено кафе, завсегдатаями которого с первого посещения становятся те, кто особенно ценит вкус домашней еды, приготовленной с душой и только из свежих продуктов. И повара заведения отвечают взаимностью постоянным посетителям, балуя не только красивой подачей, но и добавляя в меню новинки. С наступлением осени кафе «Алфавит вкуса» разнообразило предложения сезонными блюдами. Отведав их в уютной обстановке, гости наверняка скажут: «Прямо как у бабушки».
На любой вкус и под любое настроение
«Алфавит вкуса» предлагает волгоградцам и гостям города отведать национальные блюда (японские, итальянские и др.) и хорошо знакомую всем еду домашнего приготовления. Местные повара гарантируют: она будет такой же вкусной, какую вы готовите сами. При этом выбор блюд с наступлением осени стал гораздо шире.
Если хотите ощутить домашний уют после прогулки по городу, обязательно закажите сборную солянку мясную (390₽) или крем-суп из тыквы (290₽). В дополнение к этим сезонным блюдам в «Алфавите вкуса» специально для вас приготовят нежные голубчики с рыбой (450₽) или же холодец по-домашнему (290₽). А на десерт вы будете в восторге от бруснично-макового торта (250₽). И это далеко не все!
Ну а если захотелось чего-то особенного, не ограничивайте себя меню и сделайте персональный заказ: в «Алфавите вкуса» всегда можно заказать что-то уникальное, в том числе из экзотических продуктов. А размах застолья не имеет значения, будь то выездной кейтеринг, корпоратив или даже семейное торжество.
Кстати, все десерты в кафе готовит собственный кондитер. Уютное чаепитие в осенний день здесь гарантируют!
Неизменные традиции
Если меню и меняется в «Алфавите вкуса», то неизменным здесь остается трепетное отношение к контролю качества. При приготовлении блюд в заведении используют только фермерские продукты и артезианскую воду. Каждый продукт, поступающий на кухню, проходит проверку.
Если блюда передаются на доставку, то только в вакуумной упаковке и специальном контейнере. Таким образом, оставаясь дома или в гостях, клиент фактически получает заказ «из рук повара».
Оформить доставку из «Алфавита вкуса» в том случае, если погода вынуждает остаться дома, можно через сервисы Delivery Club и Яндекс Еда. А при заказе через сайт кафе «Алфавит вкуса», а также именинникам — полагается скидка 10 %. Согласитесь, это очень приятный бонус к вкусной, красивой и полезной еде. Также компания предлагает сертификаты, которые будут отличным подарком для родных и близких.
Адрес: ул. Советская, 11
График работы: с 10:00 до 23:00 (заказы на доставку принимаются до 21:30 по телефону 8-927-256-50-00)
Наш сайт: alfavitvkusa.ru
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