Банк «Открытие»: жители ЮФО назвали недвижимость, золото и акции самыми перспективными инвестиционными инструментами





Вклады и накопительные счета остаются самыми популярными инвестиционными инструментами в России – их используют более половины жителей Южного федерального округа. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Отношение большинства жителей юга РФ к инвестициям за последний год не изменилось. 38% не инвестировали раньше и не инвестируют сейчас. 27% инвестировали раньше и продолжают это делать. Среди тех, у кого инвестиционное поведение за последний год изменилось, 18% раньше инвестировали, а теперь прекратили. 18%, напротив, раньше не пользовались инвестиционными продуктами, но начали делать это в последний год.

Самыми популярными инвестиционными инструментами остаются вклады и накопительные счета: ими пользовались раньше или пользуются сейчас 55% опрошенных. Более четверти опрошенных (27%) имеют опыт инвестиций в акции и облигации, 20% - в недвижимость, 15% - в иностранную валюту, 13% - в золото и драгоценные камни, 6% - в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни. При этом 24% опрошенных не пользуются сберегательными инвестиционными инструментами.

Отвечая на открытый вопрос о наиболее перспективных инвестиционных инструментах в нынешней ситуации (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли недвижимость (47%), золото и драгоценные камни (26%), акции и облигации (24%), вклады и накопительные счета (21%). По мнению 21% опрошенных, перспективных инструментов для сбережений и инвестиций сейчас нет.

Несмотря на глобальную неопределенность, 82% южан готовы продолжать инвестировать в России: из них точно готовы 21% и скорее готовы 61%. 18% затруднились с ответом.

Из тех, кто инвестируют деньги сейчас, 39% вкладываются в банковские депозиты, 22% в акции и облигации, 16% в недвижимость, 14% в золото или драгоценные камни. В иностранные валюты «дружественных» стран (юань, индийская рупия, дирхам Объединенных Арабских Эмиратов) инвестируют лишь 4%. При этом 33% сообщили, что не инвестируют или не имеют на это денег.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 10-15 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.



