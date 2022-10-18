Сбербанк в Волгограде организовал экскурсию для воспитанников Волжского детского дома в музей градообразующего завода региона
Общество 18.10.2022 08:50
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18.10.2022 08:50
При поддержке Сбербанка в Волгоградской области воспитанники «Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» посетили музей истории завода «Красный Октябрь». Ребята и их наставники смогли увидеть фонд заводского музея, который насчитывает более 18 тысяч экспонатов, среди которых множество не только ценных, но и по-настоящему уникальных экземпляров.
В их числе акции завода «Урал-Волга» 1899 года, подлинный номер кельнской иллюстрированной газеты с фотографией бомбардировки «Красного Октября», уникальные фотоснимки и образцы продукции, письма фронтовиков. Ребята узнали много интересных фактов из истории завода, о его вкладе и роли в развитие Волгоградской области.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Важно рассказывать детям, чем известна их малая родина, какой вклад внесли жители в развитие родного края и страны. Завод «Красный Октябрь» – легендарное предприятие, его история неразрывно связана с Волгоградской областью, и я уверена, что эта экскурсия позволила ребятам не только узнать новое о родной области, но и вдохновила их на то, чтобы в будущем самим активно участвовать в развитии региона».
Константин Волков, управляющий директор АО «Корпорация Красный Октябрь»:
«Музей истории завода «Красный Октябрь» был создан в 1964 году. С тех пор экспозиция постоянно пополняется, благодаря работникам предприятия, ветеранам завода, их родственникам, партнёрам по бизнесу. Мы с удовольствием откликнулись на предложение Сбербанка рассказать об истории металлургического предприятия воспитанникам Волжского детского дома. Уверен, что ребятам у нас понравилось».
Роза Чеснокова, директор ГКСУ СО «Волжский ЦПД»:
«Для нас очень важно, чтобы наши воспитанники могли успешно социализироваться в обществе, и подобные выезды в заводские музеи и встречи с интересными людьми очень востребованы и, несомненно, принесут пользу детям, находящимся у нас на попечении.
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