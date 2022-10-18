Не просто цвет: волгоградцам напомнили, чем грозят желтые квитанции





Знали ли вы, что квитанции на оплату электроэнергии бывают разных цветов? Если нет, значит, вы исправно оплачиваете услугу и можете не читать далее этот текст. Если же вам в ящик бросили желтый листок, значит, на вашем лицевом счете имеется задолженность. Не оплатив такую платежку, вы впоследствии получите ещё и пени. Злостных неплательщиков и вовсе могут оставить без света и даже довести до суда.

Что делать, если в ящике появилась желтая квитанция?

Проверить свои счета и историю оплаты. Сделать это можно в личном кабинете на сайте компании www.energosale34.ru и мобильном приложении.

В случае подтверждения долга, необходимо оплатить его. Оплатить задолженность можно через сайт или мобильное приложение с помощью банковской карты. Для подписчиков электронной квитанции оплата производится без комиссии.

Если вопросы все же остались, необходимо с документами, подтверждающими оплату, обратиться в компанию. Сделать это можно и дистанционно – через Контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» по телефону (8442)96-07-03. Все документы, необходимые для перерасчета, также можно отправить через личный кабинет или по электронной почте.

– Приобретая электроэнергию на оптовом рынке и оплачивая услуги по ее передаче для всех без исключения потребителей, фактически компания безвозмездно кредитует злостных должников. Поэтому ПАО «Волгоградэнергосбыт» и далее будет пользоваться всеми мерами воздействия на неплательщиков, предоставленными законодательством, – уточняют в ресурсоснабжающей организации.



