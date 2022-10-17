Повара из Волгограда накануне профессионального праздника устроили масштабный флешмоб









« Нам песня строить и жить помогает»... 12 профессиональных команд из детских садов и школ областного центра записали вирусные видео ко Дню повара. В видеоклипах повара, не прерывая процесса готовки, исполнили популярные музыкальные композиции.





Существует стереотип, что повара – это люди, которые по многу часов проводят у горячих печей и им не до шуток и веселья. Но сотрудники пищеблоков ООО «Виво Маркет» решили разрушить распространенное мнение и продемонстрировать всю красоту своей профессии.





– На самом деле мы креативные люди, ведь готовка – это творческий процесс. Но мы действуем по строго прописанным технологическим картам и не можем отклоняться от регламентов. Поэтому мы решили весь свой творческий потенциал использовать для съемки веселых видео, – сказала шеф-повар МОУ № 48 Юлия Попова.





Песня Айовы «Улыбайся», «Огней так много золотых» из кф «Дело было в Пенькове», русская народная песня « Ой цветет калина в поле у ручья » - на популярную музыку некоторые команды придумали собственные тексты.





– Участие в таких событиях помогает забыть об усталости и повседневных заботах. Ну а блюда, приготовленные с хорошим настроением, вдвойне вкуснее. Мы создаем свое настроение и дарим его нашим клиентам, – поделилась Ирина Гресь, повар ЦРР №10.





– Съемки проходили на наших пищеблоках, в завершении рабочего дня, но повара не только не отказывались, а с огромной энергией и позитивом включались в процесс так, что я сама заряжалась этой атмосферой веселья и праздника, - говорит организатор съемок Ирина Ковалева.





Напомним, 20 октября повара и кулинары всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. В компании “Виво Маркет” трудятся порядка 800 поваров, шеф-поваров и технологов. Ежедневно они обеспечивают качественным и безопасным социальным питанием свыше 67 тысяч человек.





Посмотреть видео можно здесь.



