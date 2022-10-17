



Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Проект рассказывает о работе волонтеров, которые помогают освободить людей из современного рабства, имеющего самые разные формы. Сериал создан кинокомпанией AmalgamaStudio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и войдет в линейку WinkOriginals.

По сюжету успешного программиста Антона (Илья Малаков) из Краснодара пригласили работать в крупную IT-компанию. В день отъезда на новое место работы он узнает, что внезапно исчезла его мама (Анна Каменкова), и разворачивает такси. Далее Антону предстоит узнать шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. На помощь герою приходят Кирилл (Кирилл Кяро) — жесткий и прямой лидер волонтерской организации «Либертас», Вика (Варвара Феофанова) — закрытая девушка, которая постоянно рискует и спасает всех, кроме себя, и Илья (Олег Чугунов) — племянник Кирилла, юморной и легкий парень, начинающий блогер.

«Право на свободу» — это сериал о большом пласте социальных проблем, причинами которых становятся потерянность людей старшего возраста в цифровом миреи разобщенность поколений. Проект вскрывает тайны криминального бизнеса, который процветает на эксплуатации слабостей людей. На примере разных героев и жизненных ситуаций в сериале рассказывается, как попадают в ловушки и как из них выбраться, кто в этом может помочь, какие современные технологии будут полезны.

— Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций – свет в конце тоннеля. Поэтому в сериале “Право на свободу” мы не просто затрагиваем тему современного рабства и говорим о преступных организациях, которые живут за счет страданий других людей, но и пытаемся показать способы решения. Наш рассказ о людях, которые встают на путь помощи другим, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы маленькими шагами менять мир к лучшему. Помогая другим, наши герои меняются сами. Одна из главных идей проекта “Права на свободу” заключается в том, что зло надо побеждать добром — тьму вымещать светом, — рассказал генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов.

— Для меня это сериал про столкновение. Интересов людей и целых поколений — у нас довольно большой разброс возраста актеров. В каждой серии мы говорим о столкновении мыслей, видений, желаний, целей, философий. В первую очередь, эти мысли передает дуэт Ильи Малакова и Кирилла Кяро. Еще мы говорим про людей, которые желают любыми способами заработать, и про людей, которые просто хотят жить, — отметил режиссер Артем Дубра.

— Эта история о неравнодушии, разнице поколений, разнице мышления, о человеке и свободе выбора. О том, как сделать максимум полезного для других людей. “Право на свободу” — сериал актуальный, он будет близок и понятен аудитории разных возрастов. Над сериалом трудилось немало дебютантов, и я получил огромное удовольствие от работы с ними. Думаю, нам еще есть, что рассказать о наших персонажах, и я был бы счастлив сняться во втором сезоне, если он будет, — поделился актер Кирилл Кяро.

— В сериале подняты очень серьезные остросоциальные темы. Когда человек оказывается в моральном истощении, под влиянием не тех людей, он может попасть в организации, которые якобы хотят помочь, а на самом деле только разрушают их жизни и жизни их близких. Мне кажется, у нас мало проектов, которые настолько профессионально и честно об этом говорят. Я рад, что стал частью команды, которая начала этот разгово, — сказал актер Илья Малаков.

— Мы говорим о реальных случаях реальных людей, и, прорабатывая их истории, мы искали ключи помощи человеку. Мне кажется, что у нас получилось очень доброе кино. Наш проект не о том, что надо сидеть и ужасаться, а о том, как можно реально помочь. Рабство, несвобода — это стихия, и понятно, что мы, как простые люди, мало что можем сделать. Стихия сметает судьбы, ее невозможно победить, просто щелкнув пальцами, перечислив деньги. Но можно делать небольшие шаги, которые будут хоть для кого-то полезны. И если каждый человек будет это делать, то наш мир, может быть, изменится, — считает актриса Варвара Феофанова.

— В нашем сериале есть замечательная тема, которой кинопроизводство раньше не особенно интересовалось — тема брошенных, обездоленных людей, которых пытаются спасти энтузиасты. Мне кажется, что это важный и нужный разговор, тем более что сериал получился добрым и человечным, — подчеркнул актер Игорь Скляр.

Первые две серии «Права на свободу» откроются для просмотра 20 октября, далее каждый четверг будет доступна новая серия.

Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Winkв YouTube, ВК и Telegram.

Фото со съемок доступны здесь

Право на свободу (16+)

Жанр: детектив, драма.

Хронометраж серий: 26 минут.

Количество серий: 8.

Авторы сценария: Андрей Таратухин, Юлия Крутова, Сергей Глушков, Варвара Феофанова, Артем Дубра.

Режиссер-постановщик: Артем Дубра.

Оператор-постановщик: Лотос Суни Парк.

Генеральный продюсер: Андрей Феофанов («Чернобыль», «Игра с огнем», «Сын», «Научи меня жить», «Ангел в сердце»).

В ролях: Кирилл Кяро («Эпидемия», «Измены»), Илья Малаков («Легенда о Коловрате», «Операция «Мухаббат»), Варвара Феофанова («1703», «Мне плевать, кто вы», «Волк»), Игорь Скляр («Дети понедельника», «Мы из джаза»), Олег Чугунов («Майор Гром», «Мистер Нокаут», «Красная Шапочка»), Валерия Куликова («Дом фарфора»), Анна Каменкова («Тест на беременность»), Алексей Розин («Нелюбовь») и другие.





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