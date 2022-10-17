Банк «Открытие» запускает акцию «Двойной кешбэк» для предпринимателей

Экономика 17.10.2022 15:55
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17.10.2022 15:55
Клиенты банка «Открытие» - держатели любых бизнес-карт Visa, Mastercard, «Мир» - или оформившие эти карты в период действия акции, могут получить подарочные сертификаты интернет-магазина OZON на 100 или 50 тысяч рублей. Акция будет проходить с 17 октября по 17 ноября 2022 года.
Для участия в акции нужно совершить в течение месяца ее действия покупки по бизнес-карте на общую сумму от 70 тысяч рублей - одной или несколькими транзакциями. В течение 10 рабочих дней после окончания акции в дополнение к обычному кешбэку по бизнес-картам 20 клиентов банка получат подарочные сертификаты OZON на 100 тысяч рублей, и ещё 16 - на 50 тысяч рублей. Победителями станут клиенты с максимальной суммой покупок.
Подробнее об условиях акции «Двойной кешбэк» можно узнать на сайте банка.
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