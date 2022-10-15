Телеком

«Твоя история с билайном»: отдай голос за лучшую историю о мобильной связи

Телеком 15.10.2022 08:59
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15.10.2022 08:59


Конкурс, посвященный 30-летию билайна, вызвал ажиотаж — оператор получил более 5 тыс. историй клиентов о том, как мобильная связь повлияла на их жизнь. Следующий этап — народное голосование. 150 лучших историй, отобранных компетентным жюри, уже опубликованы на сайте проекта, а все желающие могут ознакомиться с ними и проголосовать за наиболее понравившиеся.
Из присланных со всей страны историй следует, что сотни клиентов нашли свою любовь с помощью мобильной связи от билайна — кто-то добился своего настойчивыми SMS, а 10 человек, например, просто ошиблись номером. Как минимум 43 ребенка были рождены в этих счастливых браках, а один из них появился на свет прямо в поезде дальнего следования — начинающих акушеров при этом консультировали посредством видеосвязи, используя сеть билайна.
Еще четыре человека спаслись из застрявшего лифта, трое отбились от диких животных, семеро выбрались из снежного плена, 15 грибников нашли дорогу домой, а десятки котиков обрели новый дом. Тысячи клиентов признались в любви и благодарности билайну. 
Из всех этих историй жюри выбрало 150 лучших, они уже опубликованы на странице конкурса. И теперь все желающие могут отдать свой голос за наиболее понравившиеся — народное голосование продлится до 16 октября.
Суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. В нем пять самых захватывающих историй, прошедших региональные полуфиналы, будут сыграны на сцене профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, автор самой захватывающего рассказа — один миллион рублей.

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