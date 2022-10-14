Общество

Банк «Открытие»: жители ЮФО поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгода

Общество 14.10.2022 12:37
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14.10.2022 12:37



Жители Южного федерального округа ожидают в ближайшие шесть месяцев повышения стоимости автомобилей, сохранения нынешнего диапазона курса рубля, стабилизации цен на жилье и прогнозируемой инфляции. Таковы результаты опроса* по экономическим прогнозам, проведенного банком «Открытие».
По мнению большей часть жителей округа (54%) традиционный для новогодних праздников рост цен на автомобили в ближайшие полгода обязательно состоится. Из них 12% допускает подорожание машин более чем на 20%. Лишь 17% прогнозируют падение цен на авто. 18% полагают, что эти цены не изменятся. 12% затруднились ответить на этот вопрос.
По мнению большинства участников опроса (45%), цены на недвижимость в ближайшие шесть месяцев будут расти. 27% опрошенных ждут повышения цен на 5-10%, еще 18% - роста 10-20%. При этом 31% респондентов ожидают дальнейшей коррекции цен на недвижимость вниз до значений начала года, а 12% считают, что цены уже нащупали равновесие и не изменятся. 12% затруднились ответить на этот вопрос.
Подавляющее большинство южан считает, что курс рубля к доллару в ближайшие полгода будет стабильным и не превысит докризисного уровня. 16% полагают, что российская национальная валюта укрепится и будет стоить ниже 55 рублей за доллар. Еще 28% ожидают сохранения курса примерно в нынешнем диапазоне 55-60 рублей за доллар. При этом, по мнению 33% опрошенных, рубль снизится от сегодняшней отметки до 60-70 рублей за доллар. Только 6% предсказывают существенное снижение курса - до 70-80 рублей за доллар. 16% затруднились дать прогноз по курсу рубля.
36% жителей ЮФО ожидают, что годовая инфляция останется на нынешних значениях в диапазоне 10-15% годовых или замедлится до уровня 5-10% и ниже. По мнению 21% опрошенных инфляция в ближайшие полгода инфляция в России может незначительно повыситься относительно нынешних значений и только 15% ожидают заметного роста цен. 27% затруднились дать прогноз по инфляции.
* Опрос проведен банком «Открытие» 5-10 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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