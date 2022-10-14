Телеком 14.10.2022 11:25
0
14.10.2022 11:25
Чемпионат Бразилии по футболу, прямые трансляции которого доступны зрителям Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»), выходит на финишную прямую: до конца остается меньше десяти туров. Все силы фаворитов сконцентрированы сейчас на этих матчах, а значит, впереди — самые яркие поединки. Какие игры точно нельзя пропустить?
16 октября Wink покажет дерби между «Палмейрас» и «Сан-Паулу». Эту встречу ждут болельщики по всему миру, хотя ее итоги не особенно важны для соперников — «Сан-Паулу» не претендует на чемпионство, а «Палмейрас» крепко держится на вершине таблицы. Однако обе команды — из одного города, а история их противостояния, которое получило название Королевской схватки, началась еще в 1930-х годах. Статистика матчей за несколько десятков лет содержит примерно одинаковое количество побед и игр, закончившихся вничью. А это значит, что на поле и в этот раз будет жарко.
3 ноября зрители увидят матч между командами из первой пятерки чемпионата. На самом большом стадионе Бразилии в Рио-де-Жанейро местный клуб «Фламенго» примет «Коринтианс». Оба соперника настроены на победу. За команду хозяев играют сразу два бомбардира из первой десятки чемпионата — Габриэл Барбоза и Педро. Поможет ли это «Фламенго» приблизиться к верхней строчке турнирной таблицы, болельщики смогут узнать, подключившись к прямой трансляции.
Матч, который зрители Wink увидят в заключительном туре 13 ноября, скорее всего, станет решающим в борьбе за титул чемпиона Бразилии в 2022 году. В этот вечер в Порту-Алегри встретятся лидеры сезона — «Интернасьональ» и «Палмейрас». Несмотря на то, что для «Интера» это домашняя игра, а значит, мощная поддержка стадиона ему обеспечена, заявка гостей на победу выглядит очень серьезно. «Палмейрас» — самый титулованный клуб по количеству побед в национальном чемпионате. Кроме того, в его составе играет один из самых результативных бомбардиров — Рони, который забил 10 мячей.
Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна–осень». За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны: команда встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.
Актуальное расписание трансляций и записи матчей можно найти
в специальном разделе Wink.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
Абоненты билайн благодаря запуску VoLTE могут оставаться в интернете, даже если им позвонили14.10.2022 10:15
Телеком 14.10.2022 10:15
Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»12.10.2022 15:45
Телеком 12.10.2022 15:45
Волгоградцы не спешат отказываться от гаджетов на природе12.10.2022 14:44
Телеком 12.10.2022 14:44
Клиенты Tele2 могут бесплатно протестировать онлайн-сервис «Лицей»11.10.2022 16:02
Телеком 11.10.2022 16:02
Эко-советы от фиксиков: школьников приглашают на бесплатные мастер-классы11.10.2022 15:01
Телеком 11.10.2022 15:01
Начались съемки остросюжетного шпионского детектива «ГДР»11.10.2022 11:44
Телеком 11.10.2022 11:44
Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и Twitch06.10.2022 15:33
Телеком 06.10.2022 15:33
«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова в Волгограде05.10.2022 12:04
Телеком 05.10.2022 12:04
МТС получила премию за проект по развитию сотрудников05.10.2022 11:42
Телеком 05.10.2022 11:42
Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда04.10.2022 15:59
Телеком 04.10.2022 15:59
И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink04.10.2022 13:29
Телеком 04.10.2022 13:29
В России появится Центр биометрических технологий03.10.2022 15:24
Телеком 03.10.2022 15:24
Где ловит: в каких местах волгоградцы отдыхают с удочкой30.09.2022 14:56
Телеком 30.09.2022 14:56
В День интернета «Ростелеком» проведет в городских и школьных библиотеках лекции о правилах безопасности в Сети29.09.2022 14:10
Телеком 29.09.2022 14:10
Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»29.09.2022 10:54
Телеком 29.09.2022 10:54