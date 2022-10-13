Экономика

ДОМ.РФ предлагает волгоградским инвесторам перспективные площадки под строительство жилья

Экономика 13.10.2022 16:37
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13.10.2022 16:37


ДОМ.РФ в рамках своей деятельности по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель и объектов предлагает волгоградским инвесторам перспективные площадки под строительство жилья. Участки будут реализованы на торгах с помощью различных видов аукционов ДОМ.РФ.
Так, до 7 ноября принимаются заявки на участие в аукционе «за долю» по 78 участкам общей площадью 41,12 га, расположенным в Краснослободске (Среднеахтубинский р-н). На этой территории планируется строительство не менее 147 тыс. кв. м жилья.
Торги пройдут 11 ноября. Начальная доля площади жилых и нежилых помещений, которые будут переданы ДОМ.РФ по результатам строительства, — 5 %.
18 ноября состоятся торги по продаже участков в пос. Советский и Кировский(в 11 км от центра Волгограда) площадью 8,35 га, 36,3 га и 60,9 га. Здесь возможно строительство малоэтажных домов общей площадью более 430,6 тыс. кв. м. 
Прием заявок ведётся до 14 ноября.  Начальная цена лотов: 32 млн, 110 млн и 170 млн рублей соответственно. 
Справочно:
Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальной странице ДОМ.РФ в разделе «Объявленные торги». Детали также можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам.

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