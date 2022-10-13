ДОМ.РФ предлагает волгоградским инвесторам перспективные площадки под строительство жилья





ДОМ.РФ в рамках своей деятельности по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель и объектов предлагает волгоградским инвесторам перспективные площадки под строительство жилья. Участки будут реализованы на торгах с помощью различных видов аукционов ДОМ.РФ.

Так, до 7 ноября принимаются заявки на участие в аукционе «за долю» по 78 участкам общей площадью 41,12 га, расположенным в Краснослободске (Среднеахтубинский р-н). На этой территории планируется строительство не менее 147 тыс. кв. м жилья.

Торги пройдут 11 ноября. Начальная доля площади жилых и нежилых помещений, которые будут переданы ДОМ.РФ по результатам строительства, — 5 %.

Прием заявок ведётся до 14 ноября. Начальная цена лотов: 32 млн, 110 млн и 170 млн рублей соответственно.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальной странице ДОМ.РФ в разделе «Объявленные торги» . Детали также можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам.





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