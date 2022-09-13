Абоненты билайн благодаря запуску VoLTE могут оставаться в интернете, даже если им позвонили





билайн в Волгоградской области запустил голосовую связь нового поколения VoLTE (Voice over LTE)*. Новая технология позволяет пользоваться мобильным интернетом во время звонка и обеспечивает моментальное соединение с собеседником, так как голосовые вызовы проходят через сеть LTE. В результате можно больше комфортно пользоваться связью. Технология обеспечивает высокое качество голоса и отсутствие посторонних шумов.

Кроме того, при использовании VoLTE экономится заряд аккумулятора на смартфоне, который обычно быстрее расходуется из-за частых переключений на различные стандарты связи.

— Мы запустили в регионе VoLTE, отметив в октябре 20-летие работы билайн в Волгоградской области. Мы продолжаем развивать нашу сеть в регионе и внедрять новые технологии, чтобы наши абоненты могли в комфортном режиме пользоваться любыми цифровыми сервисами и всегда оставались на связи с близкими, — прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.

Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик. Включить VoLTE можно в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих технологию, можно здесь

*голос через LTE.

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