Экономика

Банк «Открытие»: снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ

Экономика 13.10.2022 15:02
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13.10.2022 15:02


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов комментирует.
Котировки цен на г/к лист (FOB Черное море) остановили снижение и продемонстрировали заметный прирост до $650 за т по сравнению с минимумом этого года, достигнутым в конце августа на уровне $ 540 за т. Одним из факторов роста мог выступить всплеск активности на внутреннем рынке в августе-сентябре 2022 г., что выражалось в восстановлении внутреннего спроса.
В среднесрочной перспективе производство стали в РФ может оказаться под существенным давлением со стороны сокращения внешнего спроса. По данным ТАСС, в обновленной стратегии развития металлургической промышленности выплавка стали в базовом сценарии снизится с 77,8 млн т в 2021 г. до 73,5 млн т (-5,5% г/г) в 2022 г., в консервативном – до 70 млн т (-10% г/г). Одним из факторов снижения является сокращение экспорта. Стратегия предполагает его падение на 8% г/г до 26 млн т в 2022 г., в 2023-2024 гг. поставки на внешние рынки сократятся еще на 6,9% г/г до 24,2 млн т, частичное восстановление до 27,6 млн т ожидается к 2030 г.
В основе сокращения поставок стали на внешние рынки, по мнению «Открытие Research», лежит постепенное закрытие доступа к рынкам Северной Америки и Европы. Введенный 6 октября 8 пакет санкций Евросоюза уже включил запрет на импорт полуфабрикатов с 2024 г. Помимо непосредственно прямых поставок, санкции предполагают введение с 2024 г. запрета на поставки стальной продукции, произведенной из российских полуфабрикатов в третьих странах.
При этом переориентация на рынки Азии для стали будет осложнена высокой интенсивностью конкуренции, протекционизмом со стороны локальных регуляторов, защитными мерами, а также перспективой существенного увеличения собственных мощностей в Индии, Китае, Ближнем Востоке и странах ЮВА.

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