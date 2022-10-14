Экономика

Волгоградский ЦСМ поздравляет с Всемирным днем стандартов

Экономика 14.10.2022 08:09
0
14.10.2022 08:09


ФБУ «Волгоградский ЦСМ» поздравляет работников Волгоградской области, занимающихся вопросами стандартизации и применения стандартов, со значимым, масштабным профессиональным праздником – Всемирным днем стандартов!
Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, окружающей среды и экономию всех видов ресурсов.
В этот день особо хочется отметить работу всех специалистов, чей труд ежедневно связан со стандартизацией! Тот вклад, который Вы вносите в развитие отечественной системы стандартизации, является незаменимым. Эта работа в конечном итоге направлена на повышение качества жизни, здоровья населения, обеспечение нас качественной и безопасной продукцией.
Желаем Вам новых высот и успехов в повышении конкурентоспособности нашей экономики, в том числе и с использованием современных достижений в области стандартизации!
ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта на протяжении 96 лет стоит на страже обеспечения единства измерений и стандартов, оказывая услуги на территории Волгоградской области и прилегающих регионов по таким направлениям деятельности как стандартизация, метрология, испытания, сертификация.
Это единственная в Волгоградской области организация, оказывающая услуги по распространению официальных копий национальных и межгосударственных стандартов из Федерального информационного фонда стандартов и актуализации информации о них всем заинтересованным лицам. 
Экспертно-консультационная помощь предприятиям Волгоградской области по вопросам разработки технических условий на продукцию, регистрация технических условий в Единой базе данный «Продукция России», участие в ведущих региональных проектах делает ФБУ «Волгоградский ЦСМ» надежным проводником между предприятиями Волгоградской области, техническими комитетами по стандартизации и Росстандартом.

В связи с последними изменениями в законодательстве о закупках товаров, работ и услуг в части стандартизации заказчик должен использовать при составлении описания объекта закупки показателей, касающихся технических и функциональных характеристик, товара или услуг, которые предусмотрены техническими регламентами и документами национальной системы стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
Приглашаем всех участников малого, среднего и крупного бизнеса к сотрудничеству в области стандартизации.
Руководитель группы стандартизации ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Семененко Анна Сергеевна, тел.: 8-995-420-78-07, (8442) 31-98-16 (доб. 2), e-mail: ind@volgacsm.ru.

Реклама.ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.10.2022 10:14
Экономика 14.10.2022 10:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.10.2022 08:50
Экономика 14.10.2022 08:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 16:37
Экономика 13.10.2022 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 15:13
Экономика 13.10.2022 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 15:02
Экономика 13.10.2022 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 14:27
Экономика 13.10.2022 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.10.2022 11:45
Экономика 13.10.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2022 11:38
Экономика 13.10.2022 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 15:40
Экономика 12.10.2022 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 13:47
Экономика 12.10.2022 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 13:33
Экономика 12.10.2022 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 13:28
Экономика 12.10.2022 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 12:32
Экономика 12.10.2022 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 12:16
Экономика 12.10.2022 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2022 12:08
Экономика 12.10.2022 12:08
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:17
«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрациюСмотреть фотографии
12:37
Банк «Открытие»: жители ЮФО поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгодаСмотреть фотографии
12:03
В Котово ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:36
Старший сержант из Камышина Сергей Фоменко погиб в СВОСмотреть фотографии
11:25
Онлайн, внимание, мяч: Wink покажет финальные туры чемпионата Бразилии в прямом эфиреСмотреть фотографии
11:15
ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
10:59
«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на УкраинеСмотреть фотографии
10:41
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с троллейбусом в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгограде похоронят погибшего в СВО 41-летнего Максима БурмистроваСмотреть фотографии
10:15
Абоненты билайн благодаря запуску VoLTE могут оставаться в интернете, даже если им позвонилиСмотреть фотографии
10:14
На волгоградском «Химпроме» создадут особую экономическую зонуСмотреть фотографии
09:51
Производитель тротуарной плитки в Волгограде судится с Росприроднадзором из-за свалкиСмотреть фотографии
09:45
Льготы, выплаты и помощь юристов: в Волгоградской области открыты горячие линии для мобилизованныхСмотреть фотографии
09:37
Мобилизованные волгоградцы осваивают тактику ведения боя в населенных пунктахСмотреть фотографии
09:07
Жителям Камышина рассекретят адреса бомбоубежищ на случай военного времениСмотреть фотографии
08:30
Волгоградцам объяснили про этапы частичной мобилизацииСмотреть фотографии
08:09
Волгоградский ЦСМ поздравляет с Всемирным днем стандартовСмотреть фотографии
07:59
Туман и ночные заморозки до -3 пришли в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:55
Священник из города-героя оказался на подводной лодке «Волгоград»Смотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области ищут пропавшего месяц назад мужчину в красномСмотреть фотографии
20:45
Под Волгоградом казаки с боевым опытом собрались на СВОСмотреть фотографии
20:07
Двум фронтовикам присвоят звание почетных граждан Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:35
«В квартирах как в сауне»: из-за кипятка в подвале задыхается маленький волгоградецСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском в отделе полиции умер 41-летний рецидивистСмотреть фотографии
18:25
Бросившему умирать пешехода волгоградцу суд продлил срок в СИЗОСмотреть фотографии
17:19
Еще один иск по укушенному бездомной собакой ребенку рассмотрен в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:14
«Спасибо вам, что они герои»: в Волгограде передали пять орденов Мужества семьям погибших в СВО бойцовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
На расчистку заиленной Медведицы в Волгоградской области уйдет три годаСмотреть фотографии
16:37
ДОМ.РФ предлагает волгоградским инвесторам перспективные площадки под строительство жильяСмотреть фотографии
16:27
Прокуратура раскритиковала регоператора «Ситиматик-Волгоград» за ошибочные платежки и срыв графика вывоза мусораСмотреть фотографии
 