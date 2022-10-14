Волгоградский ЦСМ поздравляет с Всемирным днем стандартов

Экономика 14.10.2022 08:09
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14.10.2022 08:09
ФБУ «Волгоградский ЦСМ» поздравляет работников Волгоградской области, занимающихся вопросами стандартизации и применения стандартов, со значимым, масштабным профессиональным праздником – Всемирным днем стандартов!
Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции, инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, окружающей среды и экономию всех видов ресурсов.
В этот день особо хочется отметить работу всех специалистов, чей труд ежедневно связан со стандартизацией! Тот вклад, который Вы вносите в развитие отечественной системы стандартизации, является незаменимым. Эта работа в конечном итоге направлена на повышение качества жизни, здоровья населения, обеспечение нас качественной и безопасной продукцией.
Желаем Вам новых высот и успехов в повышении конкурентоспособности нашей экономики, в том числе и с использованием современных достижений в области стандартизации!
ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта на протяжении 96 лет стоит на страже обеспечения единства измерений и стандартов, оказывая услуги на территории Волгоградской области и прилегающих регионов по таким направлениям деятельности как стандартизация, метрология, испытания, сертификация.
Это единственная в Волгоградской области организация, оказывающая услуги по распространению официальных копий национальных и межгосударственных стандартов из Федерального информационного фонда стандартов и актуализации информации о них всем заинтересованным лицам.
Экспертно-консультационная помощь предприятиям Волгоградской области по вопросам разработки технических условий на продукцию, регистрация технических условий в Единой базе данный «Продукция России», участие в ведущих региональных проектах делает ФБУ «Волгоградский ЦСМ» надежным проводником между предприятиями Волгоградской области, техническими комитетами по стандартизации и Росстандартом.
В связи с последними изменениями в законодательстве о закупках товаров, работ и услуг в части стандартизации заказчик должен использовать при составлении описания объекта закупки показателей, касающихся технических и функциональных характеристик, товара или услуг, которые предусмотрены техническими регламентами и документами национальной системы стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.
Приглашаем всех участников малого, среднего и крупного бизнеса к сотрудничеству в области стандартизации.
Руководитель группы стандартизации ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Семененко Анна Сергеевна, тел.: 8-995-420-78-07, (8442) 31-98-16 (доб. 2), e-mail: ind@volgacsm.ru.
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