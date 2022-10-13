«Открытие Авто»: продажи вседорожников Hyundai, UAZ и восьми китайских марок выросли в третьем квартале





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись продажи более 130 моделей вседорожников, представленных на нашем рынке в текущем году. Оказалось, что в третьем квартале нашлось 20 вседорожников, которые приросли в продажах. Причем в компании с «китайцами» в плюсе неожиданно оказались УАЗы и дорогие корейские паркетники.

Того или иного размера кроссоверы давно стали занимать на нашем рынке новых автомобилей более половины продаж. Однако более чем из 130 кроссоверов, которые так или иначе еще были представлены на нашем рынке за минувшие девять месяцев, только двадцать отличились положительной динамикой в третьем квартале относительно первого. Для наглядности мы сравнили динамику их продаж в третьем квартале, когда авторитейл уже практически полностью изменился, и в первом, когда важную роль сыграл задел продаж января-февраля.

Причем если еще в прошлом году на нашем рынке был хорошо заметен рост продаж, например, Hyundai Creta, Renault Duster, в список входило немало «японцев» и премиальных немецких паркетников, то у нынешнего времени совсем другие герои в автосалонах. В лидерах по итогам третьего квартала оказались в том числе те вседорожники, на которые прежде наши соотечественник мало обращали внимание. Однако тот факт, что именно эти автомобили можно было найти в салонах в наличии, сделал их наиболее заметными.

Итак, лидером по динамике роста продаж в третьем квартале относительно первого оказался Exeed LX. Его популярность выросла за полгода почти в семь раз. Но какой-либо сенсации тут нет. Разгадка кроется в том, что продажи этой машины в марте только начались. Впрочем, судя по абсолютным цифрам, наша публика приняла автомобиль очень тепло. Несмотря на то, что в Китае его ценник более чем вдвое скромнее.

Почти все то же самое можно сказать о FAW Bestune T77. С той оговоркой, что многие дилеры стали получать эту давно обещанную новинку марки лишь в январе-феврале.

А вот оказавшиеся на верхних строчках рейтинга три другие машины – случай совсем неожиданный. Так, оба пикапа Great Wall вполне себе уверенно продавались у нас еще в прошлом году. С конца февраля, вместе с резким обесцениваем рубля, поставки этих «грузовичков» практически прекратились. А на заводе под Тулой их выпуск не был налажен. Но ближе к осени «китайцы» наверстали упущенное.

Другой вседорожник – Hyundai Palisad - продемонстрировал более чем двукратный прирост, несмотря на внушительнейший ценник от 5,3 миллиона рублей. Отправки дилерам состоялись благодаря заводу Автотор, который успел перед закрытием в сентябре собрать сотни этих автомобилей. То же самое касается Hyundai Santa Fe и Tucson. Если бы не калининградская сборка, эти кроссоверы маловероятно достигли бы нашего рынка.

Вошедшие в десятку по динамке роста Chery Tiggo 7Pro, Geely Coolray и два Exeed, TXL и VX, также оказались в нужное время в нужном месте. В том смысле, что ту долю рынка, которую дистрибьюторы Кореи, Европы или Японии завоевывали годами, они в отсутствие конкурентов получают практически бесплатно. Как, впрочем, и других «китайцы», попавшие в наш рейтинг.

И наконец, нынешний дефицит помогает и исконно российским ульяновским вседорожникам. В абсолютных цифрах лидером марки весь этот год остается UAZ Patriot. Но эти машины дилеры получали гораздо в меньших объемах, чем просили у дистрибьютора. А вот простаивающие прежде на стоянках пикапы и «Хантеры» вдруг оказались более востребованы, их реализация выросла за полгода на 30-40%.

Прогнозировать, чем в нынешних геополитических условиях закончится для рынка хотя бы четвертый квартал, занятие особенно неблагодарное. Впрочем, даже если не случится очередных потрясений, понятно, что большую часть списка сколько-нибудь растущих в объемах продаж вседорожников к концу года по-прежнему составят «китайцы». УАЗ, который едва ли порадует новиками, а также Hyundai, сборка которых на Автоторе прекращена, свои места в числе лучших могут и потерять.

Топ-20 вседорожников по динамике роста продаж в третьем квартале 2022 года



