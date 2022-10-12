Банк «Открытие»: более половины жителей ЮФО ожидают роста цен на жилье в ближайшие полгода

Общество 12.10.2022 19:30
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12.10.2022 19:30
Больше половины жителей Южного федерального округа (57%) полагают, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут расти. Из них 42% считают, что рост составит в пределах 5-15%, а 15% уверены, что подорожание будет еще выше. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
При этом 14% респондентов ожидают удешевления жилья в новостройках на 5-15%. По мнению 9%, цены снизятся еще сильнее – на 15% и более. 9% полагают, что цены на жилье в новостройках в ближайшие полгода не изменятся и столько же затруднились дать свой прогноз.
Почти половина респондентов (47%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Из них 18% ожидают, что цены вырастут на 15% и более, а еще 29% - менее значительный рост цен, на 5-15%. Каждый пятый респондент (21%) полагает, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. По мнению 22%, цены не изменятся, а 9% затруднились с ответом.
43% южан ожидают роста цен и на вторичное жилье старше 5 лет: по мнению 12%, он составит 15% и более, 31% полагают, что от 5 до 15%. Пятая часть опрошенных (20%) ждут снижения цен на такое жилье. По мнению 29%, цены не изменятся. 10% затрудняются ответить.
Среди факторов, которые способны оказать негативное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители округа чаще всего называли риск безработицы и снижения доходов (47%), возможный рост ставок по ипотеке (40%), риски затягивания сроков строительства нового жилья (34%) и риск того, что банк не одобрит ипотечный кредит (31%).
Среди факторов, способных оказать положительное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), лидируют продление программ госипотеки на выгодных условиях (41%), дополнительные гарантии государства строителям (28%) возможность объявления о завершении частичной мобилизации (26%), и кредитные каникулы для мобилизованных (22%).
37% респондентов считают рынок недвижимости привлекательным для инвестиций: из них 2% - точно да, 35% - скорее да. 20% сочли рынок недвижимости непривлекательным для инвестиций в нынешних условиях: из них 13% - скорее нет, 7% - точно нет. При этом 42% затруднились ответить на этот вопрос.
* Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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