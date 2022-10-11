Телеком

Клиенты Tele2 могут бесплатно протестировать онлайн-сервис «Лицей»

Телеком 11.10.2022 16:02
0
11.10.2022 16:02



Оператор дарит клиентам месяц бесплатной подписки на цифровой образовательный сервис для школьников «Лицей».Материалы портала разработаны преподавателями ведущих вузов страны в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Онлайн-платформа «Лицей» от «Ростелекома» объединяет материалы школьной программы и курсы по развитию. Новая подписка для клиентов Tele2 включает: 4000 уроков для учеников с 1 по 11 классы, 5500 тренажеров для закрепления знаний, развивающие лекции. 
После прохождения теоретической части ученикам доступны тренажеры для закрепления знаний с интерактивными подсказками. С помощью «Лицея» выпускники могут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.
В дополнение к школьной программе пользователям портала доступны курсы по интернету вещей, виртуальной реальности, робототехнике, ментальной арифметике и другим цифровым темам. Для учеников младшего возраста – обучающие мультфильмы и задания на развитие мышления. Контент «Лицея» постоянно обновляется и пополняется новыми интересными курсами и лекциями.
Первое подключение подписки для клиентов Tele2 бесплатное. Пробный период составляет 30 дней, далее стоимость услуги – 199 рублей в месяц. Подключить подписку абоненты могут в личном кабинете на сайте оператора или платформы «Лицей», а также прямо с мобильного телефона с помощью команды 155*569*1#. 
Подробнее о новой подписке – на сайте tele2.ru.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
11.10.2022 15:01
Телеком 11.10.2022 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.10.2022 11:44
Телеком 11.10.2022 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.10.2022 15:33
Телеком 06.10.2022 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.10.2022 12:04
Телеком 05.10.2022 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.10.2022 11:42
Телеком 05.10.2022 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2022 15:59
Телеком 04.10.2022 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2022 13:29
Телеком 04.10.2022 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.10.2022 15:24
Телеком 03.10.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2022 14:56
Телеком 30.09.2022 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2022 14:10
Телеком 29.09.2022 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2022 10:54
Телеком 29.09.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2022 11:58
Телеком 21.09.2022 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2022 10:49
Телеком 21.09.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2022 11:31
Телеком 20.09.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.09.2022 16:39
Телеком 16.09.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:43
Спасала при инфаркте: в Волгограде умерла профессор медицины Екатерина ЦыбулинаСмотреть фотографии
18:46
На Украине погиб рядовой из Волгоградской области Вячеслав ЧерновСмотреть фотографии
18:14
ГУ МВД: в Волгограде нашли пропавшего 12-летнего школьникаСмотреть фотографии
17:30
Суд оштрафовал проживающую в Москве волгоградку за ролики в СетиСмотреть фотографии
17:21
«Слишком часто ездил рядом с домом»: волгоградец угрожал застрелить водителя «КАМАЗа»Смотреть фотографии
17:00
Победа дискаунтеров: настало время выгодных покупокСмотреть фотографии
16:46
«Как на эти деньги жить?»: жены мобилизованных волгоградцев жалуются в прокуратуру на мизерные выплатыСмотреть фотографии
16:45
Сельские чиновники в Волгоградской области расплатятся за удар током ребенка в паркеСмотреть фотографии
16:02
Клиенты Tele2 могут бесплатно протестировать онлайн-сервис «Лицей»Смотреть фотографии
15:35
«Это просто позор»: под Волгоградом чиновники спешно обновляют памятник героям СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:01
Эко-советы от фиксиков: школьников приглашают на бесплатные мастер-классыСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде Оксана Михальченко возглавила поликлинику № 7Смотреть фотографии
13:19
Для семей мобилизованных волгоградцев создадут систему адресной помощиСмотреть фотографии
13:18
Возят машинами: на острове в Волгограде растут горы мусораСмотреть фотографии
12:44
Бочаров: семьи мобилизованных волгоградцев получат по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде осудили мастера за махинации с премиями на оборонном заводеСмотреть фотографии
12:15
Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Жасланом МажитовымСмотреть фотографии
12:14
Волгоградец хранил в квартире арсенал из гранат и взрывных устройствСмотреть фотографии
11:49
Два автомобиля разбили селяне в ходе конфликта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:44
Начались съемки остросюжетного шпионского детектива «ГДР»Смотреть фотографии
11:36
В Волгограде ушел из дома и пропал 12-летний подростокСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области рабочего фермы судят за поджог и убийствоСмотреть фотографии
10:50
В массовое ДТП с лесовозом попала жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
Суд в Волгограде отправил отчима-педофила в колонию на 17 летСмотреть фотографии
10:27
«В бой идут одни старики»: в Волгограде мобилизованных сотрудников готовы заменить пенсионерыСмотреть фотографии
10:13
В Волжском слесаря автоколонны придавило автобусомСмотреть фотографии
10:03
Тело утонувшего в Саратовской области рыбака нашли возле волгоградского островаСмотреть фотографии
09:57
«Жил один и выпивал»: под Волгоградом в сгоревшей даче погиб 61-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:45
Мобилизованных под Волгоградом готовят побеждать танки в ближнем боюСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом взорвали обнаруженные в земле снарядыСмотреть фотографии
 