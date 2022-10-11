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Эко-советы от фиксиков: школьников приглашают на бесплатные мастер-классы

Телеком 11.10.2022 15:01
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11.10.2022 15:01


МТС и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Дети со всей России, в том числе – из Волгоградской области, смогут погрузиться в тему экологии и узнать, какие привычки помогут спасти планету.    
Специально для детей 6-10 лет на сайте проекта «Поколение М» созданы интерактивные образовательные мастер-классы, в которых профессор Чудаков с фиксиками дадут полезные советы, помогут детям познакомиться с осознанным потреблением и научат внедрять простые бытовые правила для формирования бережного отношения к окружающей среде.
Для привлечения дополнительного внимания детей к экограмотности на официальном сайте проекта «Поколение М» и на странице «ВКонтакте» будут публиковаться короткие видеоролики с профессором Чудаковым. Каждый месяц любимый герой будет увлекательно и доступно рассказывать про важные экологические даты, привлекая внимание к основным проблемам экологии. Так, первый видеоролик приурочен ко Всемирному дню чистоты и рассказывает о важности культурно-гигиенических навыков. 
Наша задача — доступным языком объяснить детям про важность ответственного отношения к окружающей среде. Вместе с анимационным сериалом «Фиксики» мы продолжаем знакомить ребят с экокультурой в увлекательном формате познавательных мастер-классов, что позволяет быстро и легко воспринимать информацию. Осознанная забота о природе с раннего возраста жизненно важна, если мы заботимся об устойчивом будущем, поэтому мы в рамках проекта «Поколение М» закладываем фундамент экомышления у детей в нашей стране, – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
Для самых активных участников организаторы подготовили творческий конкурс  «Познаем мир с фиксиками» по двум номинациям. В первой предлагается создать комикс с лайфхаками, в котором ребенок покажет, какие полезные привычки по сохранению природы он применяет в жизни. Кстати, выполнять задание будет интереснее вместе с семьей и друзьями, что гарантирует веселое времяпрепровождение. А после детям нужно загрузить свою работу на сайт www.pokolenie.mts.ru. Во второй номинации участники узнают, как, применив немного фантазии, можно подарить вторую жизнь старым ненужным вещам. 
По завершению конкурса лучшие работы участников будут выбраны в каждой номинации. Победителей ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала «Фиксики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев. Для участия в конкурсе детям необходимо выбрать номинацию на сайте «Поколение М», выполнить задание и загрузить свою работу до 31 мая 2023 года. 

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