Экономика

Клиенты банка «Открытие» получат доходность по вкладам до 8,5% годовых

Экономика 11.10.2022 12:54
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11.10.2022 12:54


Банк «Открытие» повысил ставки по рублевым вкладам для розничных клиентов сроком от 6 месяцев и выше.
Повышение составило до 0,7 процентных пунктов.
Для новых сберегателей по вкладу «Первый» доходность достигает 8,5% годовых на сроке в один год при получении процентов в конце срока. Предложение действует для клиентов, у которых на 31 августа 2022 года в «Открытии» на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.
Максимальная ставка при размещении средств на один год, которой могут воспользоваться клиенты банка, получающие зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, установлена на уровне 8% годовых, базовая ставка по продукту – 7,8% годовых (при получении процентов по окончании депозита).  
Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам можно на сайте банка.

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