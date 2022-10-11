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Начались съемки остросюжетного шпионского детектива «ГДР»

Телеком 11.10.2022 11:44
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11.10.2022 11:44


7 октября, в день образования Германской Демократической Республики, АО «Всемирные русские студии» при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink и «НМГ Студии» приступило к производству многосерийного художественного фильма «ГДР». Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Сериал рассказывает о схватке на рубеже 1980-90х годов за архивы Министерства госбезопасности ГДР, которое привычно называли Штази. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который оказался в центре операции, организованной спецслужбами западных стран. Берлин бурлит — митинги и протесты, требования об объединении ФРГ и ГДР, совсем скоро падет Берлинская стена. Все это притягивает сотрудников спецслужб разных стран мира. Их главный интерес — документы Штази с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могли оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей.
Лихо закрученный сюжет сериала объединяет героев из самых разных слоев общества — среди действующих лиц представители высшей власти ГДР и СССР, агенты Штази, КГБ и ЦРУ, артисты и многие другие. У каждого персонажа в этой сложной шпионской партии своя роль, своя ставка и своя судьба, порой трагичная. Многие становятся жертвами обстоятельств, так и не осознав, что это не случайность, а хитро задуманная и тщательно спланированная операция, где все пытаются переиграть всех. Во времена, когда рушится привычный мир и исчезают целые страны, трудно разобраться, кто твой друг, а кто — враг. И нужны ли те жертвы, которые принесены ради страны, которой скоро не станет.
Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы. И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло в дальнейшем на историю нашей страны. Даже сейчас, спустя много лет, это самым серьёзным образом сказывается на каждом из нас. Поэтому для меня это не просто детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое, — отметил режиссёр проекта Сергей Попов.
Мы рады приступить к производству такого масштабного и важного проекта. Действие многосерийной шпионской драмы развернётся в период, ставший новой точкой отсчета сегодняшней действительности для нашей страны. Качественные исторические детективы — это контент, которому мы уделяем особое внимание, так как работа с историческим материалом требует ювелирной точности и аккуратности, особенно, когда, как в случае с «ГДР», в основе сюжета реальные события. Такие проекты получают огромный отклик от самой широкой аудитории. «ГДР» — это имиджевый проект, который, мы надеемся, станет очередным хитом НТВ, — сказал генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн.
Кто не помнит своего прошлого, тот не имеет будущего. Падение Берлинской стены спровоцировало разрушение всего блока восточноевропейских стран, включая развал СССР. Конфликты, происходящие в Европе сейчас, являются прямым следствием событий конца двадцатого века. Чтобы понять, почему происходят сегодняшние события необходимо заглянуть в самое начало европейского кризиса — 1989 год, Берлин, Стена, — подчеркнул генеральный продюсер АО «Всемирные русские студии» Юрий Сапронов. 
Премьера фильма планируется осенью 2023 года на онлайн-платформе Wink, а весной 2024 года — в эфире телеканала НТВ.
Первые фотографии со съемочной площадки доступны здесь.
1 Stasi (нем.) — сокращение от Ministeriumfür Staatssicherheit (Министерство государственной безопасности ГДР).
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